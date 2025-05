Outra promessa para elétricos mais baratos? GM e LG anunciam tecnologia pioneira

Uma vez que são um dos principais elementos de um carro elétrico, onde se acumula uma parte significativa do custo dos modelos, as empresas têm procurado formas de tornar as baterias mais acessíveis. Entre várias promessas que vamos acompanhando, com alternativas a serem desenvolvidas, a General Motors (GM) e a LG Energy Solution anunciaram que vão começar a comercializar a sua tecnologia pioneira.

A promessa de carros elétricos mais baratos vai adensando-se, com empresas a investigarem baterias mais baratas, e marcas a desenharem e construírem carros mais acessíveis.

Entretanto, em mais um passo no sentido dessa acessibilidade, a GM e a LG Energy Solution anunciaram uma nova fase da sua parceria já em curso: o desenvolvimento de uma nova composição de células de bateria. Esta poderá reduzir significativamente o custo dos veículos elétricos, mantendo o desempenho.

O esforço conjunto centra-se nas células de bateria ricas em manganês de lítio (em inglês, LMR), uma variação do largamente utilizado fosfato de ferro-lítio (em inglês, LFP).

As células LMR estão a ganhar popularidade para a integração em modelos elétricos por serem mais acessíveis e menos dependentes de materiais dispendiosos como o níquel e o cobalto.

Os cátodos das baterias requerem materiais como cobalto, níquel e manganês, sendo o cobalto o mais caro. As células das baterias LMR utilizam uma maior proporção de manganésio, mais económico, proporcionando simultaneamente uma maior capacidade e densidade energética.

Explicaram as duas empresas, num comunicado conjunto.

Células de bateria LMR para carros elétricos mais acessíveis

Os engenheiros de baterias da GM e da LG Energy Solution conseguiram desenvolver uma nova célula de bateria prismática LMR que permite uma densidade de energia 33% superior à das células LFP, com melhor desempenho e um custo comparável.

A GM planeia utilizar estas baterias LMR em futuros elétricos baseados na Ultium, a sua plataforma elétrica modular na base de modelos como o Chevrolet Equinox EV e o Blazer EV.

Especificamente, as duas empresas vão comercializar estas células de bateria prismáticas LMR para integrá-las nos futuros camiões elétricos e SUV de tamanho normal da GM.

Estamos a ser pioneiros na tecnologia de baterias ricas em manganês para obter uma autonomia e um desempenho de primeira qualidade a um custo acessível, especialmente em camiões elétricos.

Partilhou Kurt Kelty, vice-presidente de baterias, propulsão e sustentabilidade da GM, acrescentando que a empresa está entusiasmada "por apresentar as primeiras células prismáticas LMR para veículos elétricos", o culminar de décadas de investigação.

Se as baterias LMR conseguirem baixar os preços dos veículos elétricos, a diferença de preço entre carros elétricos e com motor de combustão interna poderá diminuir, democratizando a mobilidade elétrica.