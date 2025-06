Má experiência de automobilistas poderá levá-lo a preferir o Google Maps ao Waze

Vários condutores pagaram várias portagens apesar de terem configurado o Waze para as evitar. A aplicação não respeitou os parâmetros definidos. O Google Maps, por seu lado, não apresentou este problema.

IA no GPS? Confie sempre... desconfiando!

Vários automobilistas no Dubai seguiram viagem com confiança, recorrendo ao Waze — agora reforçado com inteligência artificial —, convencidos de que evitariam as estradas com portagens graças à opção dedicada na aplicação. Contudo, acabaram mesmo por ter de pagar antes de chegar ao destino. E a conta surpreendeu mais do que um condutor. Alguns pagaram três portagens, outros chegaram a sete num só dia.

Os testemunhos multiplicaram-se no Reddit. Os utilizadores explicam que tinham ativado a opção “evitar portagens”. Ainda assim, o Waze propôs itinerários que passavam sistematicamente por estradas pagas.

Waze deixa os condutores sem solução e a conta sobe rapidamente

No Dubai, as estradas com portagens são frequentes (muitos à imagem de Portugal). Quando a aplicação ignora as definições, a conta pode tornar-se rapidamente elevada.

Um utilizador relata:

Paguei três portagens por causa do Waze.

Outro detalha um dia com sete portagens. A aplicação não enviou qualquer alerta nem reconheceu o problema publicamente. Os condutores ficaram sozinhos perante a situação. Pensavam ter tudo previsto, mas o erro tornou inútil a sua precaução.

A frustração é visível nas mensagens partilhadas nos fóruns, onde todos tentam perceber o que correu mal.

Alguns tentaram voltar a alterar as definições, sem sucesso. Outros compararam a sua experiência com a de utilizadores do Google Maps. Nenhum problema deste lado — os trajetos evitavam de facto as portagens quando a opção estava ativada.

Google Maps funcionava normalmente, mas é preciso estar atento

O Maps, pertencente à mesma empresa-mãe que o Waze, não registou este problema no Dubai. Os utilizadores podiam ativar ou desativar a opção de evitar portagens sem dificuldades.

Ainda assim, o GPS da Google também teve o seu deslize na Alemanha, onde indicou todas as autoestradas como encerradas, obrigando os condutores a usar estradas secundárias congestionadas. O que mostra que ninguém — nem mesmo as aplicações mais populares — é perfeito e que podem ocorrer falhas.

Para evitar surpresas desagradáveis, muitos condutores optam por verificar o trajeto em várias aplicações antes de sair. E uma verificação rápida pode evitar custos inesperados ou desvios desnecessários.

Para quem prefere o Waze, há um lembrete simples. Após inserir o destino, deve-se carregar no botão “Evitar” no canto superior esquerdo do ecrã e depois selecionar “Evitar portagens”. Esta opção pode também ser ativada nas definições de navegação para se aplicar a todas as viagens futuras.

Esta precaução não evita todos os erros, mas continua a ser útil para a maioria dos percursos.