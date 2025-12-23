Como a Bosch está a redefinir a segurança automóvel com sistemas baseados em software

A Bosch está a redefinir a segurança automóvel com uma nova geração de tecnologias baseadas em software. A empresa impulsiona a transição para o veículo definido por software (em inglês, SDV - software defined vehicle), um modelo que permitirá gerir de forma centralizada a maioria das funções do automóvel e atualizá-las de forma contínua.

A par da crescente implementação de sistemas avançados de assistência à condução (em inglês, ADAS), a gestão centralizada da maioria das funções do automóvel e a possibilidade de atualizá-las de forma contínua estão a transformar a proteção dos ocupantes do veículo e a experiência de mobilidade.

Em vigor desde junho de 2024, a implementação obrigatória de vários sistemas ADAS em todos os veículos de nova matrícula na União Europeia (UE) acelerou esta mudança.

Segundo os estudos recolhidos no âmbito do projeto VIDAS, desenvolvido pela Bosch e pela Fesvial, a generalização destas tecnologias poderia evitar até 40% dos acidentes de trânsito e 29% das mortes nas estradas.

Este impacto será reforçado com a chegada do SDV, um modelo em que a maioria das funções do automóvel é gerida eletronicamente e atualizada de forma contínua.

A Bosch promove este avanço com novas soluções de software e serviços de conectividade seguros capazes de suportar esta evolução.

Arquitetura baseada em software para coordenar os sistemas de segurança

No SDV, o software atua como cérebro do automóvel, coordenando motor, transmissão, travões, suspensão, direção, infoentretenimento, conectividade e sistemas de segurança.

A Bosch promove esta arquitetura através da integração de sensores, atuadores e unidades eletrónicas que comunicam entre si por redes internas de alta velocidade, permitindo uma gestão centralizada e mais eficiente do veículo.

Este modelo facilita a incorporação de novas funções sem intervenções físicas, graças a atualizações remotas que permitem melhorar sistemas existentes ou acrescentar novas capacidades.

A Bosch desenvolve tecnologias como o Vehicle Motion Management (VMM), que explorámos anteriormente, que coordena de forma inteligente os atuadores do veículo, o sistema de travagem, a direção, o chassis e a propulsão, por forma a otimizar a estabilidade, a eficiência e a segurança.

O SDV vai, também, transformar a fabricação e o desenvolvimento do veículo. Ao centralizar as funções no software, a Bosch permite encurtar os tempos de desenvolvimento, reduzir custos e acelerar os ciclos de inovação.

A empresa trabalha com fabricantes de todo o mundo para integrar plataformas abertas e serviços que facilitem a transição para modelos de desenvolvimento digital mais ágeis e escaláveis.

Atualizações remotas mantêm a segurança durante toda a vida útil do veículo

As atualizações over-the-air (OTA), habilitadas pelas soluções cloud da Bosch, permitem melhorar continuamente funções como as seguintes:

Travagem automática de emergência;

Sistema de manutenção de faixa;

Reconhecimento de sinais;

Sistemas de proteção contra ciberataques.

Desta forma, os veículos podem manter e até melhorar o seu nível de segurança sem necessidade de ir à oficina ou concessionário.

Os sensores inteligentes beneficiam, também, desta nova lógica. Por exemplo, o sensor SMP290 da Bosch, baseado em tecnologia MEMS e integrado com Bluetooth Low Energy, é o primeiro do seu segmento a combinar pressão, temperatura e aceleração num único chip com capacidade de atualização remota.

Esta inovação simplifica a arquitetura do veículo, melhora a eficiência energética e reforça a segurança ativa através de uma monitorização precisa do estado dos pneus.

Cibersegurança: prioridade estratégica no desenvolvimento da Bosch

O aumento da conectividade tornou a cibersegurança um elemento essencial no design automóvel.

Segundo a Bosch, num comunicado enviado ao Pplware, a empresa integra medidas avançadas de proteção desde a fase de desenvolvimento, como a deteção de intrusões, a gestão segura do software e a proteção das comunicações internas e externas.

Estas soluções garantem a integridade do veículo e o correto funcionamento dos sistemas ADAS e das atualizações remotas.

Bosch lidera o crescimento na condução assistida e automatizada

O desenvolvimento do SDV faz parte da estratégia global da Bosch para impulsionar tecnologias de condução assistida e automatizada.

A empresa prevê duplicar as suas vendas de software, sensores, computadores de bordo e componentes de rede até meados da próxima década, com um volume superior a 10.000 milhões de euros ligado a soluções baseadas em inteligência artificial.

O mercado global de software automóvel poderá triplicar até superar os 200.000 milhões de euros em 2030, segundo a empresa.

A Bosch lidera esta transição com uma oferta integral que combina hardware inovador, inteligência artificial, plataformas de software e serviços conectados.

Aliás, a empresa está preparada para acompanhar fabricantes de todo o mundo nesta nova era, em que os veículos serão mais seguros, mais personalizados, mais eficientes e capazes de evoluir continuamente graças ao software.