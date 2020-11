A instalação de uma câmara de segurança está hoje ao alcance de qualquer pessoa, podendo manter, assim, os seus bens debaixo de olho onde quer que esteja. Dependendo dos objetivos, existem câmaras que podem ser muito acessíveis, com diversas funcionalidades e é uma dessas que hoje damos a conhecer.

É a câmara HeimVision HM202A Wi-Fi disponível por apenas 35 € na SmartTalk, tanto nas lojas físicas como online, e com grandes potencialidades. Não deixe também passar a oportunidade de aproveitar os muitos descontos até 50% em época de Black Month.

A câmara HeimVision HM202A Wi-Fi apresenta um ângulo de visão de 110º, permite fazer zoom digital até 4 vezes e inclui um microfone e um altifalante. Desta forma é possível haver, assim, comunicação entre o utilizador do smartphone e a pessoa junto à câmara.

Para deteção de movimento conta com um sensor de movimento. Além disso, dispõe de sensores de infra-vermelhos para visão noturna, com alcance de cerca de 15 metros.

Tem capacidade de gravação a 1080p e suporta ainda cartão microSD até 128 GB. Suporta apenas ligações Wi-Fi a 2.4 GHz.

Na caixa

HeimVision HM202A

2 base de suporte

Adaptador de corrente

Cabo USB/microUSB

Cabo de rede

Clip para Reset

Conjunto de parafusos e buchas

Manual de instruções

Design

A câmara de segurança HeimVision HM202A tem um formato oval, bastante compacto, com um detalhe em azul, que define, de certa forma, as várias câmaras desta marca.

Na zona superior existe a ranhura para um cartão microSD e o botão de reset. Na zona central, está então a lente da câmara, o sensor luminosidade, os LEDs infravermelhos e o microfone. Pelo lado de trás, existe o altifalante, a porta Ethenet e a porta microUSB.

Por baixo, existem três pés em borracha e ainda a rosca universal para poder acoplar a câmara a um suporte.

A câmara tem dois ângulos de rotação que podem ser controlados à distância.

Configuração

A câmara de segurança para ser configurada deve ser ligada à app móvel HeimLink, disponível para Android e iOS. O procedimento depois é simples. Basta criar uma conta na app, ligar a rede Wi-Wi e seguir o procedimento de configuração. O mais simples é através da leitura do código QR que surge no ecrã do smartphone pela câmara. Em vez da rede Wi-Fi, poderá utilizar a câmara ligada ao router através de um cabo de rede.

No seguinte poderá ver melhor como fazer:

Funcionalidades

A App dispõe de uma série de ações de vigilância e todo o controlo da câmara. Onde estiver, em qualquer lugar, poderá ter acesso às imagens da sua câmara, ouvir o que se passa no espaço e gravar imagens em foto e vídeo.

É possível definir formas de alarme, por exemplo, com movimento ou com som. Tipos de notificações ou ações, dependendo das suas necessiadades.

As imagens captadas podem ser em 1080p ou 720p, com qualidade razoável como se pode ver pelos exemplos abaixo, em ambiente com e sem luz.

O local onde as imagens são gravadas, o tipo de notificação, tudo isso é configurável de forma simples.

Em resumo

O comportamento da câmara HeimVision HM202A Wi-Fi corresponde à gama onde se insere. É ideal para ter em casa quando sai para o trabalho para ter a certeza que não recebe nenhuma visita indesejada.

Por outro lado, agora que meio mundo está em teletrabalho poderá ser útil para deixar a vigiar o escritório que está vazio.

Vigiar animais e crianças é outra das funcionalidades ideal para esta câmara, com um desempenho bastante bom.

A HeimVision HM202A Wi-Fi está disponível por 34,99 € na loja SmartTalk, tanto nas 18 lojas físicas como na loja online, agora em promoção. As promoções vão estender-se até ao final do mês com a campanha Black Month, com descontos até 50%.

Câmara HeimVision HM202A Wi-Fi