Híbridos plug-in “amigos do ambiente? São um desastre ambiental

No segmento do mercado automóvel os tempos são de mudança. O futuro será, aparentemente, elétrico, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Os Governos têm vindo a apoiar a aquisição de veículos “amigos do ambiente”, mas será que os híbridos plug-in o são?

A Associação Zero refere que os automóveis híbridos plug-in são considerados “amigos do ambiente” à luz da legislação, são um desastre ambiental.

Híbridos: emissões reais que podem ser quase 2x do que é anunciado

A ZERO já tinha chamado à atenção para os automóveis híbridos plug-in. Segundo dados, as vendas de automóveis elétricos em Portugal, representam já cerca de 58% desse mercado em 2020 (em outubro a tendência agravou-se: os PHEV representaram 70% do mercado de elétricos).

Em Portugal as vendas de híbridos plug-in são do segmento premium, são PHEV “de fachada”, emitindo em condições reais de utilização tanto ou mais dióxido de carbono (CO2) que um automóvel similar convencional.

Num comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Zero revela as conclusões de um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente, à qual pertence, e segundo o qual este tipo de veículos (PHEV, na sigla em inglês) regista emissões reais que podem ser quase o dobro daquilo que é anunciado, tendo por base testes “em condições reais” de utilização realizados aos três modelos mais vendidos na Europa em 2019: um BMW X5 (o PHEV disponível no mercado com maior autonomia), um Volvo XC60 e um Mitsubishi Outlander.

De acordo com a Zero…

O estudo concluiu que, mesmo em condições de teste ótimas, em que os veículos são utilizados da forma mais moderada possível e com as baterias completamente carregadas, as suas emissões são 28%-89% superiores às contabilizadas nos testes. Se forem utilizados em modo convencional, ou seja, usando exclusivamente o motor a combustão, estes carros emitem três a oito vezes mais CO2 [dióxido de carbono] do que aquilo que os testes indicam

Francisco Ferreira da Associação Ambientalista Zero pede ao Governo português para acabar com os benefícios fiscais na compra dos automóveis híbridos. Os apoios do estado rondaram os 43 milhões de euros dinheiro que a Zero quer que seja gasto em tecnologias verdadeiramente verdes.

