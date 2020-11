Análise Dirt 5 (Xbox One)

Estamos perante o mais recente jogo de corridas de carros da Codemasters, e este não podia vir em melhor altura. Com o lançamento das novas consolas, Xbox Series X|S e PlayStation 5, Dirt 5 é um dos primeiros títulos cross-gen, que vai usufruir de algumas das capacidades das novas máquinas e dar um gostinho do que podemos esperar daqui para a frente.

Fiquem com a nossa análise ao mais recente jogo de corridas da Codemasters.

Dirt 5 é, em todas as formas e feitios, um puro jogo arcade de corridas de carros. Quer isto dizer que não se vai encontrar inúmeras opções para afinar o carro, nem tão pouco a possibilidade de melhorar as peças do carro para aumentar a potência, uma mecânica de jogabilidade bastante comum em qualquer jogo do género.

Em Dirt 5 é tudo tão simples quanto escolher uma prova, escolher o carro de rally que queremos usar e estamos prontos para o desafio.

Não são muitos os modos de jogo à disposição em Dirt 5. Existe o modo carreira, o modo arcade, o multiplayer e o modo playgrounds.

O modo de carreira leva-nos a explorar uma série de percursos em vários cantos do mundo. Desde o Brasil à China, passando pela Grécia e Marrocos, bem como ainda dar um pulo ao Nepal e aos Estados Unidos, entre outros locais.

O progresso é feito de forma normal, ou seja, vamos fazendo eventos, para ir desbloqueando mais eventos. É tudo muito linear, mas nunca de forma aborrecida, uma vez que vamos alternando entre o tipo de eventos, condições climatéricas, tipos de terreno, hora do dia e o tipo de carros que conduzimos.

Num dos eventos podemos estar a subir uma favela do Rio de Janeiro, com um Peugeot 306, e no evento a seguir estar a conduzir uma Ford pick-up, numa autêntica pista de gelo em Nova York, debaixo de um nevão cerrado.

Os tipos de eventos que vamos encontrar são: Sprint, Time Trial, Rally Raid, Ultra Cross, Ice Breaker, Stampede, Gincana e Path Finder.

Alguns modos são já um clássico, mas outros, nem por isso, como é o caso de Ice Breaker, que coloca à prova a nossa habilidade de conduzir um carro numa pista de gelo e que se revela ser uma das provas mais desafiantes, mas também das mais divertidas de se jogar.

Nos eventos gincana, temos uma arena para fazer vários desafios de estilo de forma a acumular pontos, estilos como derrapagens, piões, saltos, etc. No Path Finder temos de manobrar um buggy por um terreno difícil, com pouca visibilidade do percurso e com bastantes obstáculos.

A cada evento concluído ganhamos pontos de experiência, pontos de reputação, dinheiro e itens para personalizar os carros e o nosso cartão de jogador. Os níveis de experiência vão desbloqueando, gradualmente, alguns carros e itens de personalização, que depois podem ser adquiridos com o dinheiro.

O multiplayer é muito básico e muito limitado nas opções de jogo. Existe um modo normal de corridas, que funciona como seria de esperar, procuramos um jogo e o mathmaking junta-nos a outros jogadores e um de party games.

Infelizmente, não há muito por onde possa falar sobre esses party games, uma vez que nunca consegui encontrar um jogo que fosse.

Felizmente, para compensar do fraco multiplayer, existe o modo playgrounds. Aqui temos uma arena e um editor com acesso a centenas de objetos, para expressar a nossa criatividade e criar os desafios mais extravagantes e loucos para partilhar com o resto da comunidade.

Também existe a possibilidade de descarregar as criações de outros jogadores, atribuir pontuações e filtrar por tipos de desafios que queremos jogar.

É fácil de gostar da jogabilidade de Dirt 5. É simples, responsiva e faz parecer que somos uns autênticos ases no volante, principalmente quando conseguimos fazer derrapagens perfeitas, em curvas apertadas, cheias de lama e com os adversários em cima de nós.

Existem diferentes tipos de diferentes marcas de carros. Carros clássicos de rally, como o Lancia 037 ou o Subaru Impreza, SUV desportivos, como o Peugeot 3008 DKR, carrinhas pick-up, como o Ford Raptor, buggies e um carro especial para os eventos de Sprint.

Excluindo este último e o buggy dos eventos de Path Finder, quase todos os carros se comportam de forma igual, portanto, não há nenhum problema de se ir rodando de carros. O carro de Sprint é um veículo rápido e com uma aceleração imediata, é sem dúvida o que exige mais perícia para controlar.

Os gráficos de Dirt 5 são muito bons. Os modelos dos carros são bastante detalhados e todos têm incluído câmara no cockpit. Mais impressionante que os carros são os cenários.

Devido à sua variedade, como as verdejantes florestas em África e as montanhas cheias de neve no Nepal, e o número de coisas a acontecer ao mesmo tempo no ecrã. Desde aviões a passar e a deixar rastos de fumo colorido, balões de ar quente no horizonte, helicópteros a acompanhar a corrida, pessoas a apoiar, luzes a refletir nas poças de água e lama, folhas de árvore a esvoaçar, detritos de lama e neve a saltar.

Dos detalhes visuais mais impressionantes, o que mais se destaca é sem dúvida a acumulação de detritos nos carros. Nas provas em lama, o carro vai progressivamente ficando com a carroçaria mais suja e vai acumulando lama nos pneus, o mesmo é verdade se conduzirmos na neve ou em estradas de terra batida. Durante as provas nas pistas de gelo é visível a condensação nos veículos.

Existem dois modos visuais na Xbox One X. Um modo que privilegia a resolução, e outro os frames por segundo. No modo de resolução o jogo tem uma imagem mais nítida e carros com modelos mais detalhados, mas, em contrapartida, não chega aos 60 frames. No outro modo, que preferência os frames, corre as 60 frames por segundo sem problemas nenhuns, mas a uma resolução mais baixa e com carros menos detalhados.

Se forem dos felizardos a ter as novas máquinas da Microsoft ou da Sony, e claro uma TV/monitor capaz, então existe também um modo de 120 frames por segundo.

Veredicto de Ricardo Correia: Dirt 5 é um jogo de corridas muito bom, que peca apenas na falta de robustez do seu modo online, mas é compensado pelo resto do conjunto, como o modo carreira e o modo playgrounds, bem como o de outras características, como o suporte multijogador local em modo ecrã dividido. Se gostam de jogos de jogo de corrida arcade, então é altamente recomendado que deem uma hipótese ao mais recente jogo da Codemasters.