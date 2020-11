IA da Google permite às pessoas com baixa visão correr com ajuda do smartphone

Project Guideline é um sistema de inteligência artificial que permite às pessoas com visão reduzida, e até mesmo casos sem visão, correr de forma autónoma apenas com a ajuda de um smartphone.

Desta forma, pessoas com problemas de visão com gosto e interesse pela corrida poderão de forma simples e fácil realizar essa atividade de modo independente.

O que de mais maravilhoso existe no mundo da tecnologia é a capacidade de ajudar pessoas e conseguir ultrapassar problemas. Por exemplo, no que respeita às pessoas invisuais ou com baixa visão, já existem várias ferramentas, como o software de leitura Jaws e até mesmo bengalas inteligentes, que lhes auxiliam a vida, nomeadamente as tarefas diárias, de forma significativa.

No entanto muito mais é ainda possível de fazer e todos os projetos são, sem dúvida, de louvar.

Project Guideline permite que invisuais corram com ajuda do smartphone

O Project Guideline é uma ideia é completamente fantástica. Trata-se de um sistema que recorre à inteligência artificial com o objetivo de permitir às pessoas com visão reduzida ou mesmo sem visão correrem de forma independente, apenas com a ajuda de um smartphone.

Este projeto faz parte do Google Research, onde frequentemente são desenvolvidas ideias com recurso às tecnologias e que depois são colocadas em prática.

O sistema atua através da câmara do smartphone e vai informando o utilizador por onde este deve ir para que não saia da estrada. E o feedback do funcionamento é bastante positivo!

Este projeto foi desenvolvido juntamente com o Guiding Eyes for the Blind. Um dos grandes objetivos é treinar e tornar as pessoas com visão reduzida ou sem visão mais independentes. Assim, poderão realizar várias tarefas, para as quais normalmente necessitam de ajuda de terceiros ou de um cão-guia, de modo autónomo e independente.

Thomas Panek, CEO do Guiding Eyes for the Blind e que possui baixa visão, testou ele mesmo este sistema, fazendo uma corrida. De momento está a preparar-se para a corrida virtual de Ação de Graças de 5km no Central Park, em Nova Iorque.

Como funciona este sistema inteligente?

A Google explica que o sistema é integrado num smartphone Android e, através da IA, é capaz de seguir uma linha na estrada. A aplicação Guideline funciona depois localmente sem necessidade de ligação à Internet.

Assim, e com a ajuda do GPS, é procurada uma linha pintada na estrada que será seguida. À medida que a pessoa se move, a app indica quando esta se move demasiado para a direita ou esquerda de forma a que o trajeto correto seja retomado.

Uma das lacunas que este projeto ainda tem é a capacidade de a IA reconhecer o caminho certo em todos os ambientes. Ou seja, enquanto que numa pista de corrida é fácil o caminho ser sempre o mesmo, tudo se complica quando a pessoa vai, por exemplo, correr para um parque. Isto porque a linha da estrada/caminho pode alterar-se ou deteriorar-se com as chuvas ou determinados obstáculos.

No entanto certamente que o Project Guideline será ainda melhorado de modo a ultrapassar estes imprevistos e tornar-se ainda mais útil a quem tem problemas de visão.