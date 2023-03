Jogos Netflix estão a caminho das televisões?

O universo dos videojogos é um dos mais rentáveis e a Netflix já estará a tirar partido disso com o seu serviço de jogos disponível para smartphones e tablets. Será que vai mais além e poderemos começar a jogar nas televisões em breve?

Código escondido na app da Netflix apresenta referências a jogos jogados em televisões, o que poderá ser um indício de que a empresa está mesmo disposta a levar os jogos dos equipamentos móveis para qualquer televisão.

A informação foi divulgada pelo Bloomberg, depois do programador de apps Steve Moser a ter encontrado e partilhado com o site. É ainda indica que nesse mesmo código existe ainda a informação de que os smartphones serão utilizados como comando. Em tradução direta, o que está descrito no código é:

Um jogo na sua TV precisa de um controlo para jogar. Quer usar este telefone como um controlador de jogo?

Foi em 2021 que a Netflix lançou os seus primeiros jogos para smartphones e tablets, Android, iOS e iPadOS, com títulos como Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game e Card Blast.

A Netflix já tinha dito que queria trazer jogos para dispositivos adicionais e que estava a trabalhar num serviço de jogos na cloud mais extenso, mas não deu um cronograma específico.

Com esta possibilidade, a Netflix poderá passar a ser concorrente direta de outras empresas que atuam neste setor, nomeadamente, a Microsoft e a Apple com o seu serviço Arcade.

Apesar desta descoberta, nada garante que realmente venha a ficar disponível um serviço de jogos na TV, ou a acontecer, poderá demorar algum tempo. Mas não nos podemos esquecer de outras novidades que foram encontradas através da análise ao código, como a introdução de publicidade no serviço.