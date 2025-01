Revelada a furtividade de Eriksholm: The Stolen Dream

Os estúdios suecos River End Games, apresentaram recentemente um trailer bastante generoso para o seu próximo titulo de ação tática e furtiva, Eriksholm: The Stolen Dream.

Diretamente da Suécia, da cidade de Gotemburgo, encontra-se prestes a ser lançada a aventura de ação tática, Eriksholm: The Stolen Dream. Com o carimbo dos estúdios River End Games, não deverá faltar qualidade uma vez que a equipa é composta por elementos que já trabalharam anteriormente em títulos como Battlefield 2, Need for Speed Rivals, Mirror's Edge, Battlefront 2 ou Battlefield 4 entre muitos outros exemplo. Como nota importante, o jogo está a ser desenvolvido com o recurso ao Unreal engine 5.

Tal como podem ver pelas imagens que se seguem, Eriksholm: The Stolen Dream é um jogo tático com grande foco na furtividade e que conta com uma perspectiva isométrica. Segundo os responsáveis dos River End Games, toda a ação tática e furtiva que caracteriza o titulo, é acompanhado por uma narrativa profunda e cativante que despoletará a curiosidade e interesse dos jogadores.

Os jogadores irão juntar-se à aventura de Hanna, a personagem principal, na vibrante e extremamente bem desenhada cidade de Eriksholm. Tudo começa com o misterioso desaparecimento do seu irmão, Herman, que desencadeia uma cadeia de eventos catastróficos que mudarão para sempre suas vidas e o destino de toda a cidade.

A aventura de Hanna (e seus amigos que também podem ser controlados) em Eriksholm: The Stolen Dream leva-a através das ruas vibrantes de Eriksholm, uma extensa cidade nórdica inspirada na elegância e beleza das cidades Escandinavas do início do século XX. Mas não se iludam. Cada sombra pode oferecer um esconderijo, mas também um perigo ou um novo desafio. Aliados e reflexos rápidos são as melhores armas que os jogadores terão de saber usar para desvendar os segredos da cidade e ultrapassar os seus perseguidores.

Este vídeo agora revelado convida os jogadores e curiosos a apreciar uma paisagem urbana ricamente criada e desenhada, para a cidade de Eriksholm, onde a ação decorre. São ainda apresentados os principais protagonistas do jogo Hanna, Alva e Sebastian e a forma criativa como estes podem interagir com os ambientes circundantes, seja para se ocultar, seja para lançar ataques furtivos ou simplesmente observar o que se passa.

É possível ver ainda um conjunto de mecânicas furtivas que os jogadores têm ao seu dispor para se movimentar invisivelmente pela cidade e levar a cabo muitas missões furtivas que lhes serão entregues.

Cada protagonista principal da aventura, tem as suas próprias habilidades e skills mas também maneja armas e ferramentas especificas, o que aumenta a complexidade e diversidade tática.

Eriksholm: The Stolen Dream será lançado no decorrer deste ano, 2025 para PC , PlayStation 5 e Xbox Series X, ainda sem data concreta.