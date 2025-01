E Porque Hoje é Sexta

Suportando a teoria na esfera do humor, e relacionado-a com as táticas geopolíticas globais, Portugal poderá ter de vender uma parte do seu território aos americanos. Depois do Canal do Panamá, da Gronelândia, do Golfo do México e da anexação do Canadá como o 51.º estado, os EUA poderão precisar de um pedaço de terra que tenha pessoas com cérebro. Até porque Trump procura enriquecer o país com o que não tem. O que sugerem que se venda aos americanos?

ANEDOTAS COM HUMOR

Uma mulher entregou ao neto um frasco com urina para ele ir entregar no consultório para análise.

No caminho, o miúdo deixou cair o frasco que se partiu e foi pedir ajuda a um amigo que lhe disse:

- Anda ali comigo que eu tenho uma porca que está grávida, e nestas alturas as porcas fazem muito xixi, enchemos um frasco e levas que eles nem dão por isso.

Alguns dias depois a mulher foi à consulta para saber o resultado das análises, diz o médico:

-Tenho más notícias para lhe dar.

-Senhor Doutor, não me diga que vou morrer?

-Não vai morrer mas a senhora está grávida!!!

-Mas senhor doutor, eu sou viúva há 10 anos, nunca mais tive ninguém como é que isso é possível?

-Mas a gravidez não é o mais grave, o mais grave é que a senhora vai ter 7 porquinhos.

Diz ela:

- Caramba!!! Já nem se pode brincar com um chouriço.

A loira não conseguia passar nas entrevistas para nenhum emprego. Resolveu tomar uma atitude extrema para ganhar dinheiro:

- Vou sequestrar uma criança! - pensou! Com o dinheiro do resgate eu resolvo a minha vida...

Ela encaminhou-se para um parque, num bairro de luxo, viu um menino muito bem vestido, puxou-o para trás da moita e escreveu um bilhete:

"Querida mãe isto é um sequestro. Estou com o seu filho. Favor deixar o resgate de 10.000 euros, amanhã, ao meio-dia, atrás da árvore do parque. Ass: Loira sequestradora"

Então ela pegou o bilhete, dobrou- o e colocou no bolso do casaco do menino, dizendo:

- Agora vai lá e entrega esse bilhete à tua mãe.

No dia seguinte, a loira vai até o local combinado. Encontra uma bolsa. Ela abre, encontra 10.000 euros em dinheiro e um bilhete junto, a dizer:

"Está aí o resgate que você pediu. Só não me conformo como uma loira pôde fazer isso com outra.

Um criador de galinhas vai ao bar local, senta-se ao lado de uma mulher e pede uma taça de champanhe. A mulher comenta:

– Que coincidência! Eu também pedi uma taça de champanhe.

– Hoje é um dia especial para mim – diz o fazendeiro – Estou a festejar.

– Hoje é um dia especial para mim também! – diz a mulher – Eu também estou a festejar.

– Que coincidência! – diz o fazendeiro.

Quando ‘batem’ as taças ele pergunta:

– O que é que a senhora está a celebrar?

– Eu e o meu marido há uns tempos que andamos a tentar ter um filho e hoje o meu ginecologista disse-me que estou grávida.

– Que coincidência! – diz o homem – Sou criador de galinhas e durante muitos anos as minhas galinhas não eram férteis. Mas consegui! Elas hoje começaram a pôr ovos férteis.

– Isso é ótimo – diz a mulher – Como é que conseguiu que as suas galinhas ficassem férteis?

– Usei um galo diferente – diz ele.

A mulher sorri, brinda novamente e diz:

– Que coincidência!

Um rapaz está mal de finanças e então resolve “vender o corpo.” Nisto coloca uma placa junto à casa com a seguinte informação:

Na Cama – 100 euros

No Sofá – 50 euros

No Chão – 25 euros

Uma velhota ao ver o anúncio corre para o mealheiro e observa que tem 100 euros…

– Sua malandra, quer uma na cama – diz o rapaz.

– Qual quê filho, quero é 4 no chão!

Vídeos

