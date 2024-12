Há 30 anos que “play has no limits”: PlayStation agradece aos fãs as três décadas de sucesso

Há exatamente 30 anos, a 3 de dezembro de 1994, era lançada a primeira PlayStation, no Japão. Num vídeo emocionante, a marca agradece a dedicação dos fãs e mostra alguns dos seus maiores sucessos de vendas.

O sistema PlayStation original foi lançado a 3 de dezembro de 1994, no Japão, e a marca tem-se mantido forte, desde então. Apesar de ter sido um ano mais calmo para a PlayStation, os jogadores esperam que o espetáculo The Game Awards 2024 resulte em novidades.

Num vídeo publicado pelo seu 30.º aniversário, a PlayStation dirige-se aos fãs da marca, apreciando a sua lealdade. O conteúdo é uma montagem ao som de Dream A Lot, uma versão mais lenta e emotiva de "Dreams" dos The Cranberries, que apresenta alguns dos maiores êxitos da PlayStation.

Os maiores sucessos da atualidade aparecem em claro destaque, incluindo os mais recentes jogos God of War, Horizon e The Last of Us.

Outros títulos com seguidores igualmente dedicados aparecem no vídeo de aniversário da PlayStation, como Final Fantasy 7, começando com o seu lançamento original e depois juntando a imagem para revelar Cloud Strife na geração atual. É feita uma comparação semelhante com Lara Croft e a série Tomb Raider.

Além dos jogos MLB e FIFA, Ratchet and Clank, Crash Bandicoot, Infamous e Sly Cooper fazem, também, parte da lista.

Há algum tempo que os fãs da PlayStation estão entusiasmados com o aniversário da marca, segundo a imprensa do setor.

Além de estarem entusiasmados com os potenciais novos lançamentos, os fãs têm tido a oportunidade de adquirir produtos dedicados ao 30.º aniversário da PlayStation, como sistemas PlayStation 5 de edição especial que apresentam a paleta de cores da consola original, bem como comandos DualSense e outros acessórios.