Volta-se a falar no HomePod com ecrã de 7 polegadas a lançar em 2024

A Apple lançou no início deste ano uma nova versão do HomePod original. Apesar de se falar já há algum tempo numa coluna com mais abrangência, que incluísse a Apple TV, por exemplo, isso ainda não aconteceu. Mas os analistas apostam em 2024 e vaticinam algo novo.

De acordo com um artigo publicado pelo conhecido analista Ming-Chi Kuo, a próxima geração do HomePod poderá facilitar uma integração mais profunda com os outros produtos de hardware da Apple.

Com base em informações vindas de dentro da cadeia de fornecedores, Ku refere a empresa Tianma, que será aparentemente um beneficiário da "renovada estratégia doméstica inteligente da Apple", tornando-se o único fornecedor do ecrã remodelado do HomePod.

Se a sua participação no fabrico do novo HomePod correr bem, a Tianma poderá ser encarregada de fornecer painéis de iPad no futuro.

Em 2021, Mark Gurman da Bloomberg foi o primeiro a sugerir que a Apple está a trabalhar em novos modelos HomePod com ecrãs e câmaras.

Gurman também referiu que a empresa de Cupertino estará a trabalhar na funcionalidade multi-toque para o HomePod. A longo prazo, acredita-se que a Apple repense está na sua estratégia doméstica inteligente e possa combinar um dispositivo que junte, por exemplo, a Apple TV e HomePod.

Para facilitar a utilização, este novo dispositivo terá um ecrã e diversas outras valências.

Em relação ao software, o HomePod já funciona com uma variante de tvOS, mas há algumas indicações de que a Apple está a trabalhar numa nova plataforma "homeOS".