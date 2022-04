Apple poderá lançar uma Apple TV com HomePod equipada com câmara FaceTime

Esta não é uma novidade em termos de rumor. Já no passado se aflorou a possibilidade da Apple juntar dois dispositivos, uma Apple TV com HomePod e o novo produto vir equipado com mais recursos. No entanto, a empresa de Cupertino não deu sinais disso estar a ser pensado. Quem traz de novo este tema à luz da discussão é o analista Mark Gurman.

Segundo o editor da Bloomberg, este produto está na mesa de trabalho dos engenheiros e criativos da Apple.

Apple TV + HomePod + FaceTime = ?

A Apple TV continua a ter um papel preponderante no ecossistema da Apple. Além de ser o dispositivo que sustenta a plataforma de streaming de vídeo Apple TV +, é igualmente uma porta para o mundo gaming, assim como traz outros recursos multimédia aos seus utilizadores.

Já o HomePod, com um mercado mais humilde, viu há uns meses ser retirado de venda o HomePod original, concentrando no HomePod mini toda a atenção comercial. Segundo informações reveladas no final de 2021, a Apple só no último trimestre desse ano terá vendido mais de 4 milhões de colunas inteligentes.

Uma fusão entre os dois dispositivos poderia trazer mais benefícios a este segmento da empresa, que tirariam mais proveito da App Store dedicada à Apple TV. Além do próprio sistema operativo, que atualmente é diferente para a Apple TV e para o HomePod.

HomePod TV - Mas não será apenas "vapor"?

Quando Gurman foi questionado sobre a suposta criação de um novo HomePod, com nuances de Apple TV e com uma câmara FaceTime, o analista não se encolheu em responder que isso já está em desenvolvimento na Apple há muito tempo.

À pergunta, "acha que ainda há opções para ver um novo HomePod ou dispositivo doméstico semelhante?" Gurman respondeu:

Acredito absolutamente que veremos um novo HomePod, especificamente, um dispositivo que combina uma câmara para chamadas FaceTime, um HomePod e uma Apple TV. Não acho que um HomePod maior esteja a ser desenvolvido apenas para música, mas talvez um novo HomePod mini esteja em desenvolvimento. De qualquer forma, o dispositivo combinado entre os dois provavelmente já está nas mãos da Apple há algum tempo.

No fundo, na análise generalista sobre o sucesso da Apple TV e do HomePod, estes dois não conquistaram assim um número tão extraordinário de utilizadores.

Portanto, a Apple poderá voltar a mexer nestes segmentos com uma abordagem diferente, mais familiar, mais abrangente com a colocação de uma câmara Face Time, o que acrescentará valor.

