Apple estará a desenvolver nova Apple TV com coluna HomePod integrada e câmara FaceTime

Já se fala há algum tempo numa nova Apple TV. Contudo, os indícios apontam para um dispositivo semelhante ao que existe atualmente, com os devidos incrementos tecnológicos. Agora, a Bloomberg veio trazer uma nova dimensão à Apple TV. Segundo as informações, a Apple estará a trabalhar numa Apple TV combinada com uma coluna HomePod que tem também uma câmara para permitir videochamadas quando ligado a uma TV.

A empresa de Cupertino poderá lançar um equipamento completamente novo. Isto é, não será uma Apple TV, ou uma HomePod, será um novo produto para outro segmento.

A Bloomberg traz novidades que poderão de facto fazer parte da nova oferta da Apple. Combinar uma box de TV com uma coluna, incluindo uma câmara, abre um novo segmento de dispositivos.

Além dos vários recursos daqui resultantes, a fusão trará um gadget inteligente, com capacidade de trabalho e entretenimento, gestão da área dedicada à casa inteligente, uma câmara para videoconferências e de segurança, a Siri para uma interação com o dispositivo e vários outros recursos.

HomePod com Apple TV ou Apple TV com HomePod?

Após vendas dececionantes, a Apple descontinuou o seu ‌HomePod‌ original em março, deixando muitos a questionar-se se a empresa estava a trabalhar no seu sucessor. O HomePod mini, lançado no ano passado, tornou-se muito mais popular graças ao preço mais baixo.

A Apple unificou as suas equipas de engenharia para ‌o HomePod‌ e a ‌Apple TV‌ no ano passado. Portanto, logo nessa altura deixou uma pista que poderia lançar um dia um dispositivo integrado que venha a oferecer o melhor dos dois mundos.

No entanto, de acordo com o relatório de hoje, o desenvolvimento do produto ainda está nos estágios iniciais e a Apple pode optar por não lançar o produto ou alterar os principais recursos.

A questão da nova Apple TV tem sido reforçada com indícios do novo comando, com suporte para vídeo de 120 Hz e com um novo foco nos jogos. Fala-se igualmente num processador mais rápido e maior capacidade de armazenamento. Assim, olhando para estas informações de hoje, parece-nos que este dispositivo será para um futuro após o lançamento da nova ou renovada Apple TV “convencional”.