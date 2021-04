Nova Apple TV poderá ter suporte para vídeo de 120 Hz, diz iOS 14.5

A Apple lançou a última Apple TV 4K, em 2017. Desde então todos os anos, praticamente, surgem rumores de uma nova versão. Mas a Apple tem feito render o hardware sempre com novo software. Desde há mais um ano que ouvimos novos rumores sobre a próxima geração deste gadget de TV, e embora tenham sido encontradas mais provas, os planos da Apple para a sua box continuam desconhecidos. Contudo, no código da versão beta recente do tvOS 14.5, foram encontradas referências ao suporte de 120Hz.

A box atual não suporta esta taxa de atualização de imagem. Logo, associando as próximas novidades a lançar com esta informação, a Apple poderá estar a preparar um novo dispositivos este segmento de TV.

Poderá estar a caminho uma nova box de TV

A Apple TV é um dispositivo que a Apple tem equipado com novos recursos. Além de um sistema operativo próprio, de uma loja de apps, de funcionalidades gaming e de um alargado cardápio de conteúdos, com a plataforma Apple Tv+, a box é cada vez mais interessante para os operadores, como é o caso da MEO e na NOS que têm já lá dentro a sua app e conteúdos.

Assim, aprofundando as possíveis novidades, foram descobertas múltiplas referências a “120Hz” e “suporta120Hz” adicionadas ao PineBoard da tvOS na última versão beta. Para os não familiarizados com o assunto, PineBoard é o nome interno do sistema que controla a interface da Apple TV, semelhante ao SpringBoard no iPhone e iPad. Estas referências sugerem fortemente que a Apple está pelo menos a testar internamente um modo de 120Hz para a Apple TV.

Apple TV 4K não suporta 120 Hz

É importante salientar, contudo, que a atual box 4K não suporta 120Hz – mesmo com uma atualização de software. Isto porque a Apple TV da geração atual está equipada com uma porta HDMI 2.0, que está limitada a uma resolução de 4K a 60Hz. Para permitir uma resolução de 4K a 120Hz, é necessária uma porta HDMI 2.1.

Com uma taxa de atualização mais elevada, a interface seria muito mais suave – e os jogos também poderiam beneficiar desta tecnologia. Isto, naturalmente, exigiria também uma televisão compatível com 120Hz.

Em 2019, surgiram rumores que um novo modelo de Apple TV com uma porta HDMI 2.1 estava em desenvolvimento. Aliás, falou-se mesmo numa Apple TV 11,1) que chegaria com chip A12. No entanto, mesmo havendo referências sobre este modelo no tvOS 13,4 beta, a empresa de Cupertino nunca avançou com este produto.

Mais recentemente, a Bloomberg relatou estará no bom caminho o desenvolvimento de uma nova box que será lançada neste ano de 2021. Posteriormente, surgiram, conforme vimos, informações que a Apple estaria a desenvolver um novo controlo remoto, apesar de haver outras informações que dizem ser apenas cooperação com empresas de TV por cabo para um controlo remoto universal que funciona com a Apple TV.

Portanto, há algum fumo, mas ainda não é nada seguro nem tão pouco oficial.

Leia também: