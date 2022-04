Samsung Galaxy S22 Ultra – A evolução necessária?

A Samsung tem no Galaxy S22 Ultra a união entre a linha S e a linha Note. Com o mercado dos smartphones de topo a evoluir para versões dobráveis é natural que ajustes tenham que ser feitos, principalmente na Samsung que é a líder no segmento.

O Samsung Galaxy S22 Ultra será então uma evolução necessária? Depois de um período de testes temos algumas considerações a tecer.

As especificações gerais do Samsung Galaxy S22 Ultra

O Samsung Galaxy S22 Ultra vem equipado com o processador Exynos 2200 (4 nm) e uma GPU Xclipse 920. Este smartphone apresenta-se com um ecrã de 6,8" Dynamic AMOLED 2X com resolução de 1440 x 3088 píxeis e uma taxa de atualização de 120Hz. O ecrã tem proteção Corning Gorilla Glass Victus+, tal como a traseira.

Relativamente às câmaras destaca-se o sensor principal da traseira com 108 MP com estabilizador ótico de imagem e foco a laser. Existem ainda mais três câmaras, sendo uma periscópio de 10 MP com zoom ótico até 10 vezes, outra é telefoto de 10 MP com zoom ótico até 3 vezes e a última é de 12 MP e tem uma lente grande angular de 120º. Em vídeo, grava nas resoluções máximas de 8K@24fps e 4K@30/60fps.

A câmara frontal tem 40 MP e uma abertura f/2,2 e grava vídeo a 4K@30/60fps.

A destacar há ainda a bateria de 5000 mAh com suporte para carregamento rápido a 45W, sendo que o carregador terá que ser adquirido separadamente. Na caixa, além do smartphone, apenas vem incluído o cabo e o pin de ejeção do slot de cartões.

O Samsung Galaxy S22 Ultra tem ainda sensor de impressões digitais ultrassónico no ecrã, além dos outros sensores habituais, tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e com suporte para Ultra Wideband, Bluetooth 5.2 e NFC. Destacam-se ainda as funcionalidades Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, a Bixby e o suporte ao Samsung Pay.

Apesar de todas estas especificações, a grande novidade é mesmo a inclusão da S Pen, num slot dedicado, tal como acontecia com os Galaxy Note.

A S Pen num Galaxy S

A introdução da S Pen na linha Galaxy S ocorreu ainda com a série S21. O Galaxy S21 Ultra já era compatível com a caneta, já tinha funcionalidades dedicadas, no entanto, este não era um acessório nativo. Ou seja, para usufruir dela, o utilizador tinha que comprar uma à parte e, eventualmente, algum acessório extra para a acoplar ao smartphone para não se perder.

Ora, se esta era uma solução, acabava por não ser a melhor. Transformava um smartphone grande numa peça ainda maior, perdia a ergonomia e o design também saía prejudicado.

Com o S22 e com o fim da linha Note, não faria sentido abdicar de uma peça de produtividade como a S Pen ou, simplesmente transferi-la para o segmento dos dobráveis. Aliás, também este ano se espera que novo Galaxy Z Fold tenha S Pen integrada.

Do que é possível observar a Samsung criou o modelo Ultra já com esta transição em vista. O Galaxy Note era uma máquina baseada no Galaxy S lançado anteriormente, com ligeiros ajustes no design e a inclusão da S Pen e é isso que hoje é um Galaxy S Ultra.

A terminologia Note desapareceu, mas a essência mantém-se.

Como funciona a S Pen num Galaxy S?

A S Pen funciona exatamente da mesma forma como a conhecíamos num Note. Ao ser retirada do seu slot, são logo acionadas no ecrã do smartphone algumas funcionalidades rápidas.

No entanto, são notórias melhorias ao nível da resposta da caneta, permitindo uma escrita, rabiscos ou desenhos, mais fluídos e com maior sensibilidade ao toque. Depois, aquilo que é escrito "à mão" pode ser facilmente transformado em caracteres.

Um ecrã digno do topo

O ecrã do Samsung Galaxy S22 Ultra, tal como referido, tem como características um tamanho de 6,8" com tecnologia Dynamic AMOLED 2X com resolução de 1440 x 3088 píxeis e uma taxa de atualização de 120Hz.

Não sendo o melhor ecrã de um topo de gama, temos por exemplo o iPhone 13 Pro Max com uma qualidade superior em vários aspetos, é um digno ecrã de topo.

Consegue oferecer uma visualização consistente em quaisquer ambientes de luminosidade, com um ajuste confortável, do ambiente mais escuro para o mais confortável. A visualização de filmes e a experiência de jogos são valorizadas pelos 120Hz de taxa de atualização. A leitura de conteúdos é também excelente em qualquer ambiente.

As câmaras do Samsung Galaxy S22 Ultra

O Samsung Galaxy S22 Ultra consegue resultados fotográficos de grande qualidade com aspetos que se destacam face à concorrência de topo. Ainda assim, noutros pormenores, fica abaixo.

Na frente existe apenas uma câmara de 40 MP e na traseira quatro câmaras que compõem assim o módulo principal.

Principal: 108 MP 1/1.33″ sensor, 0.8μm píxeis, 85º, abertura f/1.8, OIS, PDAF, Laser AF

Ultra grande angular: 12MP 1/2.55″ sensor, 1.4μm píxeis, 120º, abertura f/2.2, Dual Pixel AF

Periscópio: 10MP 1/3.52″ sensor, 1.12μm píxeis, 11º, abertura f/4.9, Dual Pixel AF, zoom ótico 10x

Telefoto: 10MP 1/3.52″ sensor, 1.12μm píxeis, 36º, abertura f/2.4, Dual Pixel AF, zoom ótico 3x

8K a 24fps, 4K a 60fps, 1080p a 60fps e HDR10+

A app Câmara vem com as opções de captura comuns, foto, vídeo, modo noturno... mas o destaque vai para as possibilidades de captação profissional de vídeo e foto onde todos os parâmetros podem ser ajustados manualmente.

De uma forma geral e resumida, existe um bom equilíbrio de brancos e cores, nas várias condições de captura, uma boa exposição, o efeito desfocado é feito de forma natural, mesmo no modo retrato. O foco automático é bastante rápido e eficaz; e na gravação de vídeo há uma boa estabilização. A distância focal mínima também permite fotos macro de grande qualidade.

Eis alguns exemplos:

A autonomia

O Samsung Galaxy S22 Ultra vem com uma bateria de 5000 mAh e mesmo nos dias de utilização mais intensiva, a autonomia é mais do que suficiente para um dia inteiro de utilização. Mas de uma forma geral, com a utilização comum dada nos testes a smartphones, a bateria dá para 2 dias de utilização.

Os testes de carregamento não foram efetuados, uma vez que o carregador de 45W não foi disponibilizado.

Veredicto: É a evolução necessária?

Sem dúvida alguma, esta era a evolução necessária na linha de smartphones Samsung. Com a introdução de duas linhas de dobráveis a ganhar cada vez mais expressão no mercado, abdicar da denominação Note e trazê-la para a Galaxy S acaba por fazer todo o sentido para o consumidor, ainda para mais que a grande diferença entre a Note e o Galaxy S se focava apenas na S Pen.

Em termos de desempenho geral do smartphone, não existe nenhum ponto negativo a destacar. A fluidez do smartphone e a sua capacidade produtiva nos vários parâmetros fazem desta uma das melhores máquinas de topo, com todas as funcionalidades exclusivas da Samsung.

Há que referir que o Samsung Galaxy S22 Ultra está disponível nas cores castanho (Burgundy), preto, branco e verde, e a capa traseira pode ser personalizada em cinza, azul ou vermelho (nas compras feitas no site). Pode ainda ser adquirido com 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB / 512 GB / 1TB, desde 1279,90 €.