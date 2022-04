Qual a versão do Android que usa no seu smartphone?

Como sabemos, a esmagadora maioria dos smartphones em todo o mundo opera no sistema Android. O software da Google é o mais popular de todos e conta já com um vasto conjunto de versões disponíveis. A mais recente é o Android 12, mas a versão 13 também já está 'no forno'.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual a versão do seu smartphone Android. Participe.

Qual a versão do seu smartphone Android?

Certamente que conhece mais pessoas com smartphones Android do que com equipamentos que tenham outro sistema operativo móvel. O sistema da Google é o mais popular, mas também está disponível numa enorme variedade de dispositivos de diferentes marcas.

Um pouco de história...

A primeira versão do Android foi lançada a 23 de setembro de 2008, com o nome Petit Four ou Beta e em abril do ano seguinte nasce a versão Cupcake, seguida da Donut em setembro, e da Eclair, em outubro. O Froyo surge em maio de 2010 e em fevereiro de 2011 chega a versão Gingerbread, seguida do Ice Cream Sandwich, em dezembro desse ano.

Jelly Bean aparece no mês de julho de 2012 e no ano seguinte chega o KitKat. Em novembro de 2014 a Google lança a versão Lollipop e em outubro é revelado o Marshmallow. Nougat é lançado em agosto de 2016 e em 2017 temos o Oreo. Passado um ano surge o Pie e em setembro de 2019 chega o Android 10.

Em setembro de 2020, no ano da pandemia, a Google revela a versão 11 e, mais recentemente, foi lançado o atual Android 12, em outubro de 2021. Mas a empresa já está a trabalhar a todo o gás no desenvolvimento do próximo Android 13.

No final de 2020 colocámos esta mesma questão aos nossos leitores, onde mais de metade dos participantes tinha o Android 10. Já uma recente pesquisa revelou que a maioria usa a versão 11 e apenas 2,6% já tem a versão mais atualizada, o Android 12.

Assim, na nossa questão desta semana, queremos que nos diga qual a versão deste sistema operativo que tem no seu smartphone. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Qual a versão do seu smartphone Android? Android 12 (40%)

Android 11 (26%)

Android 10 (15%)

9 Pie (7%)

1.5 Cupcake (4%)

8.0-8.1 Oreo (3%)

7-0-7.1 Nougat (2%)

4.4-4.4.4 KitKat (1%)

5.0-5.1.1 Lollipop (1%)

6.0-6.0.1 Marshmallow (1%)

4.1-4.3 Jelly Bean (1%)

2.3.3-2.3.7 Gingerbread (0%)

2.2-2.2.3 Froyo (0%)

1.6 Donut (0%)

4.0.3-4.0.4 Ice Cream Sandwich (0%)

2.0-2.1 Eclair (0%) Total Votos: 944 Loading ... Loading ...

