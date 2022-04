Android 12 tem apenas 2,6% de utilizadores enquanto o Android 11 lidera com quase 30%

O Android é, sem qualquer dúvida, o sistema operativo móvel que se encontra instalado na esmagadora maioria dos smartphones existentes em todo o mundo. E este sistema conta já com várias versões, sendo que a mais recente é o Android 12.

No entanto, segundo os dados recentes revelados por uma pesquisa, o Android 12 conta atualmente apenas com 2,6% dos utilizadores. Já o primeiro lugar pertence ao Android 11, que se encontra em quase 30% dos equipamentos.

Android 12 tem apenas 2,6% dos utilizadores

Uma vez que esta é a versão mais recente do sistema operativo da Google, o lógico é pensar-se que a mesma estaria atualmente a ser usado pela maioria dos utilizadores. No entanto, parece que a realidade é diferente.

De acordo com uma recente pesquisa realizada aos seus clientes pela Uptodown, uma loja de apps alternativa ao Google Play que já conta com 130 milhões de utilizadores, o Android 12 tem atualmente apenas 2,6% dos utilizadores. Por sua vez, o Android 11 lidera a tabela, sendo a escolha de 29,5% dos utilizadores. Em segundo lugar surge a versão 10 instalada em 25,2% dos smartphones, seguida pelo Android 9 (11,5%) e pela versão Oreo 8,1 (11%).

Na imagem seguinte é possível ver o gráfico com estes resultados.

Mas estes resultados não são assim tão incomuns, o hábito e a resistência à mudança, fazem com que muitos não atualizem os seus smartphones. Por outro lado, existem as próprias fabricantes que também não disponibilizam as atualizações de forma célere.

Além destes dados, a Uptodown revelou também as marcas de smartphones mais populares. A Samsung lidera com 31,62% dos votos, seguida pela Xiaomi com 16,31% e pela Huawei com 11,07% dos votos.

Houve ainda espaço para questionar sobre o browser mais usado, sendo que o Google Chrome lidera isolado com 83,6% das escolhas.

Qual a versão do Android que usa no seu smartphone?