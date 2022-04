Mark Zuckerberg é a cara e a alma da Meta e de todos os serviços que esta empresa oferece aos utilizadores da Internet. Com um papel central e fundamental deve ser protegido e salvaguardado a todo o custo, seja qual for a ameaça que surja.

Ciente disso, a Meta empenha muitos dos seus recursos para garantir a proteção de Mark Zuckerberg. Em 2021, e segundo informação revelada, a dona da maior rede social da Internet gastou 27 milhões de dólares.

Uma fortuna para a segurança do CEO da Meta

A mais recente informação partilhada pela Meta permitiu ter uma visão diferente de certas áreas da empresa. Uma declaração da empresa à Securities and Exchange Commission dos EUA mostrou que não é barato garantir a segurança do CEO da Meta.

Os valores apresentados referem-se a 2021 e mostram que Mark Zuckerberg custou à Meta uma verdadeira fortuna. São valores que se centram na sua segurança e viagens, e que ascenderam a 27 milhões de dólares.

Viagens de Mark Zuckerberg contaram para o valor

Não está detalhado em que elementos toda esta verba foi gasta, mas há muita informação disponível. Em primeiro lugar sabe-se esta abrangeu também toda a família do homem forte da Meta, quer em casa quer fora desta.

Por outro lado, fica também claro que este valor inclui ainda as viagens que Mark Zuckerberg foi obrigado a realizar nas suas funções. Mais uma vez, e nesta rúbrica, os valores apresentados não são detalhados com qualquer pormenor, mas sabe-se que atingiu os 1,6 mil milhões de dólares.

Em linha com os valores dos anos passados

Se este é um valor consideravelmente elevado, está em linha com o que foi gasto no passado. Em 2019 foram gastos na mesma função 23 milhões de dólares e no ano seguinte esse valor voltou a subir, atingindo os 25 milhões de dólares.

Apesar de muito elevado, este é um valor comum nesta indústria. Mark Zuckerberg não é o único CEO a ter estes valores astronómicos a serem gastos com segurança pessoal e com viagens. Ainda assim, e à luz de outros padrões, falamos de uma verdadeira fortuna para manter uma única pessoa e a sua família protegida.