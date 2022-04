Há muitos anos que o Waze dedica parte do seu tempo a criar experiências únicas para os utilizadores deste seu serviço. Seja em que plataforma for, a experiência de utilização adapta-se ao que estes pretendem e têm ainda algumas funcionalidades únicas.

Uma dessas experiências chega agora, na forma de um Modo Retro. Com este podem viajar no tempo e ter o carro, o ícone e até as indicações ajustadas ao que foram os anos 70, 80 e 90. Mais uma vez o Waze cria novidades e traz uma experiência diferente.

Prefere os anos 70, 80 ou 90 no Waze?

Já se tornou um hábito o Waze criar mudanças na sua interface, ajustadas a vários temas. Com pequenas alterações muda completamente o que podemos usar, sendo ajustado a um tema ou a um momento no tempo, sempre integrado com este serviço.

É neste contexto que chega agora o Modo Retro. Este quer fazer recuar o Waze para o final do século passado. Temos ali presentes os anos 70, 80 e 90, que tanto ofereceram a quem os viveu em pleno e com toda a loucura associada.

Viajar no tempo com o novo Modo Retro

Temos assim carros diferentes, ícones para representar a posição e até vozes ajustadas a cada uma destas eras bem distintas. Podemos assim escolher a década que queremos usar e ajustar a imagem do Waze para essa altura.

Acedendo a My Waze vão agora encontrar esta novidade na lista presente. Com a opção Drive with the 80's abrem o acesso a estas configurações, com a possibilidade de escolher a forma como aparecem no mapa, o carro a usar e as indicações de voz. Cada um destes itens tem 3 opções, para os anos 70, 80 e 90.

Há ainda mais para descobrir com esta novidade

Para tornar esta experiência ainda mais integrada, o Waze associou-se também ao serviço TuneIn. Este criou várias listas de música para trazer para os condutores todos grandes êxitos das 3 épocas presentes.

Esta experiência está já disponível para os utilizadores do Waze e pronta a ser usada. Será limitada no tempo, as certamente que dará aos condutores algo em que vão poder recordar estas 3 décadas que foram únicas, por muitas razões.