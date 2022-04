Indústria de jogos na nuvem gerou 1.500 milhões de dólares em 2021

Com a evolução das tecnologias, vários segmentos, como o mundo dos jogos, estão agora disponíveis aos consumidores em diferentes plataformas. A cloud ou nuvem, por exemplo, é uma das mais populares formas em que estes conteúdos se encontram.

Recentemente, uma empresa analista de mercado referiu que a indústria dos jogos na nuvem fechou o ano de 2021 com um total de 1.500 milhões de dólares de receita gerados. E este resultado é mais do que o dobro do obtido em 2020.

Cloud Gaming gerou 1.500 milhões de dólares em 2021

De acordo com os dados revelados pela Newzoo, empresa analista de mercado dos jogos, a indústria de jogos na nuvem fechou o ano de 2021 com receitas de cerca de 1.500 milhões de dólares, perto de 1.385 milhões de euros.

Segundo os detalhes, o total desse montante teve origem num conjunto de 21,7 milhões de jogadores em todo o mundo. Feitas as contas, estamos a falar de uma média a rondar os 69 dólares (~64 euros) gastos por cada pessoa.

Curiosamente, mas talvez sem grande surpresa, estes valores são mais do que o dobro da receita conseguida pelo setor do Cloud Gaming no ano anterior de 2020. Nesse ano, o montante foi de 671 milhões de dólares (~620 milhões de euros). Por outro lado, estima-se que estes números continuem a crescer significativamente, sendo esperada uma receita a rondar os 6.300 milhões de dólares em 2024 (~5.820 milhões de euros).

A pandemia da COVID-19 certamente que também deu uma ajuda neste incremento, uma vez que as pessoas ficaram confinadas nas suas casas e os jogos foram uma das formas encontradas para passarem o seu tempo livre. A escassez de componentes, que teve um impacto brutal no stock de hardware existente, terá também contribuído para esta realidade, assim como a integração de vários serviços de jogos na nuvem, como a Nvidia GeForce NOW, nas Smart TVs mais recentes.

