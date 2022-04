Fortinet é líder e continua a crescer em inovação em cibersegurança

A Fortinet, líder mundial em soluções amplas, integradas e automatizadas de cibersegurança, anunciou os resultados do mais recente Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker, desenvolvido pela IDC (International Data Corporation’s).

O 4Q21 Tracker e o histórico do relatório demonstram a liderança global contínua da Fortinet ao enviar, durante nove anos consecutivos, as suas soluções de segurança de forma mais consistente do que qualquer outro fornecedor, e ao acelerar o crescimento das receitas mais rapidamente do que os seus concorrentes.

IDC Tracker 4Q21 demonstra que a Fortinet acelerou o aumento das suas receitas

Durante todo o ano de 2021, a Fortinet aumentou as suas unidades enviadas em 31,4% face ao período homólogo, alcançando 36,8% de quota de mercado unitária apenas para os mercados combinados de firewall, UTM e VPN. A Fortinet é responsável por mais de um terço de todas as unidades enviadas de firewall/UTM.

O IDC Tracker 4Q21 demonstra que a Fortinet acelerou o aumento das suas receitas para o mercado global de soluções de segurança, em comparação com o ano anterior, no quarto trimestre, com 20,9%, ultrapassando o crescimento global do mercado para todos os fabricantes em 9,7%.

John Maddison, EVP of Products e CMO da Fortinet refere que...

A liderança contínua da Fortinet demonstra uma forte adoção das nossas soluções tecnológicas inovadoras, e um rápido crescimento global. O FortiOS é o sistema operativo da Fortinet e a base das nossas soluções, proporcionando a convergência entre redes e segurança, segmentação dinâmica de rede, automatização, e capacidades nativamente integradas de Zero Trust Network Access e SD-WAN. As nossas Security Processing Units, ou ASICs, aumentam radicalmente o desempenho, a escala e a eficiência das soluções Fortinet ao mesmo tempo que melhoram a experiência do utilizador para aplicações nas atuais redes híbridas

Impulsionado pelo aumento da edge computing, a implementação de hyperscale cloud, e a mudança para trabalho remoto, o perímetro está agora em todo o lado, aumentando dramaticamente a superfície de ataque.

Mais do que nunca, as organizações precisam de uma plataforma de segurança que possa satisfazer as atuais exigências dos negócios digitais e ambientes de rede dinâmicos. Como parte do Fortinet Security Fabric, as firewalls FortiGate permitem e aceleram as iniciativas de inovação digital.