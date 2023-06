Novos processadores da Intel também se vão chamar Core Ultra

A Intel tem estado focada em diferenciar-se das marcas rivais que têm ganho algum terreno importante, especialmente no segmento dos CPUs. Por isso, a empresa de Pat Gelsinger vai agora fazer mais uma mudança importante e adicionar um novo nome à sua linha de processadores, que vai começar a designar-se também de Intel Core Ultra.

Intel terá processadores designados Core Ultra

De acordo com as últimas informações, a Intel vai renovar novamente a designação da sua linha e terá processadores denominados de Core e também de Core Ultra. Segundo os detalhes, os chips de processamento como agora os conhecemos vão então ver a sua designação alterada. Por exemplo, o CPU topo de gama Intel Core i9-13900KS da 13ª geração, será agora nomeado de Intel Core Ultra 9. Acabará também o "i" do nome, ou seja, deixa de existir o Core i3, i5, i7 ou i9 e passa a ser apenas Core 3, Core 5, Core 7 ou Core 9.

No caso das variantes Core, teremos agora os modelos Intel Core 3, Core 5 e Core 7. Já quando falamos das versões premium, teremos os processadores Core Ultra 5, Core Ultra 7 e Core Ultra 9, tal como vemos pelas imagens das apresentações. Portanto, não teremos um processador Intel Core 9 nem um Intel Core Ultra 3.

Pelas imagens vemos também que os modelos Core vão estrear daqui a alguns meses com a arquitetura Meteor Lake para portáteis. Já os Core Ultra devem chegar ao mercado no segundo semestre de 2023, mas não é especificada a arquitetura.

Portanto, estão são as novidades mais recentes da gigante californiana no sentido de simplificar e facilitar a vida aos utilizadores que queiram escolher um processador específico para as suas máquinas.