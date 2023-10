Uma das últimas grandes novidades do Windows é a sua app de backup, dedicada a proteger os dados dos utilizadores. Esta chegou de forma automática e traz problemas aos utilizadores. A Microsoft já reconheceu a questão e promete mudanças importantes para breve.

Para proteger os utilizadores, a Microsoft preparou uma app dedicada a fazer backup do Windows. É esta que agora traz problemas aos utilizadores empresariais. Em algumas situações não funciona e surge constantemente. A Microsoft já reconheceu o problema.

Como o Backup do Windows é um componente do sistema, ele foi instalado para ajudar os utilizadores a fazerem backup dos seus dados na nuvem. No entanto, o Backup do Windows está disponível apenas para utilizadores que fazem login com uma conta MSA e não para utilizadores do Azure Active Directory (AAD) ou do Active Directory (AD). O Backup do Windows é instalado pelas atualizações do Windows 10 e do Windows 11 lançadas a partir de 22 de agosto de 2023. Por exemplo, o Backup do Windows foi instalado pelas seguintes atualizações do Windows e atualizações posteriores do Windows: