Copernicus: Satélite da União Europeia mostra Barcelos do Espaço

O Copernicus é o Programa de Observação da Terra da União Europeia, que analisa o nosso planeta e o seu ambiente em benefício de todos os cidadãos europeus. Oferece serviços de informação baseados na observação da Terra por satélite e dados in situ (não espaciais). Recentemente foram publicadas imagens de Barcelos do Espaço. Ora veja.

De acordo com as informações, as imagens foram captadas pelo satélite Sentinel2 e divulgadas no Facebook com a legenda “Presente especial para a Junta de Freguesia de Barcelinhos”. Na publicação consta ainda uma ‘hashtag’ de “Boas festas”, tudo em língua inglesa.

Segundo revela o jornal o Minho, o programa Copernicus tem divulgado fotografias de freguesias e cidades um pouco por todo o mundo. Ao que tudo indica, a escolha é aleatória, tendo desta vez "calhado" ao Minho, Barcelos, mais propriamente, Barcelinhos, a sorte grande de domingo, pelo menos segundo a identificação da UE. É que na imagem aparecem várias freguesias do centro de Barcelos, incluindo a própria cidade.

De relembra que o programa é coordenado e gerido pela Comissão Europeia. É executado em parceria com os Estados-Membros, a Agência Espacial Europeia (ESA), a Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), o Centro Europeu para as Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF), as agências da UE e a Mercator Océan.

Estão a ser utilizadas grandes quantidades de dados globais provenientes de satélites e de sistemas de medição terrestres, aéreos e marítimos para fornecer informações destinadas a ajudar os prestadores de serviços, autoridades públicas e outras organizações internacionais a melhorarem a qualidade de vida dos cidadãos da Europa. Os serviços de informação prestados estão acessíveis aos utilizadores de forma gratuita e aberta.