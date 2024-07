Maior aquisição de sempre da Google cancelada: empresa de cibersegurança Wiz recusou oferta

Wizards,

Sei que a última semana tem sido intensa, com o burburinho sobre uma potencial aquisição. Embora nos sintamos lisonjeados com as ofertas que recebemos, optámos por continuar o nosso caminho de construção da Wiz.

Vou direto ao assunto: os nossos próximos marcos são mil milhões de dólares em ARR [Annual Recurring Revenue] e uma IPO.

É difícil dizer “não” a ofertas tão importantes, mas com a nossa equipa excecional, sinto-me confiante para fazer essa escolha.

A validação do mercado que experimentámos na sequência desta notícia apenas reforça o nosso objetivo - criar uma plataforma que tanto as equipas de segurança como as de desenvolvimento adoram. Estamos gratos pela confiança que os nossos funcionários, investidores e clientes têm em nós, à medida que construímos a melhor empresa de cibersegurança do mundo.

Obrigado pelo vosso trabalho árduo e concentração durante estes dias, que nos ajudaram a manter o rumo e a terminar o trimestre mais fortes do que nunca.

E-mail da Wiz divulgado pelo Tech Crunch.