Hell is Us tem uma banda desenhada só sua

Hell is Us, é um jogo que está a gerar fortes expetativas este ano e recentemente recebeu honras de ter uma banda desenhada só para si. E gratuita. Venham ver...

É um jogo que temos vindo a acompanhar com atenção e que se encontra a criar grande curiosidade e expetativa. Hell Is Us, é um titulo de acção e aventura em desenvolvimento pelos estúdios franceses Rogue Fator e que será distribuído pela NACON.

E é precisamente a partir da editora NACON que surge uma banda desenhada digital gratuita, inteiramente dedicada a Hell is Us. A banda desenahada já se encontra disponível em nacongaming.com.

Esta banda desenhada (digital) é o resultado duma colaboração muito próxima entre a editora NACON, o estúdio Rogue Factor do Quebec e que se encontra a desenvolver o jogo, e a Dead Good Comics. São 16 páginas de animação que correspondem à prequela da aventura do jogo que o protagonista principal, Remi, vai participar.

Hell is Us é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa que combina combate corpo a corpo, doses maciças de exploração e que conta com um enredo cativante.

Nesta banda desenhada digital, os jogadores descobrem os acontecimentos que ocorreram pouco antes do início do jogo e que levaram Remi a abandonar o seu posto como soldado da paz para se infiltrar em Hadea, o país fictício onde nasceu e de onde foi contrabandeado quando era criança. Esta nação isolada é devastada por uma terrível guerra civil e sofre de uma calamidade misteriosa que faz com que criaturas estranhas e perigosas apareçam, lembrando antigas lápides e monumentos da região. Armado com armas especialmente forjadas para combater esses monstros, Rémi tem de aprender a derrotá-los e a usar seu equipamento com sabedoria.

Criada em colaboração com a Dead Good Comics, a banda desenhada apresenta ilustrações de Andrea Scalmazzi (Dune: House Corrino, Samuel Stern) e Antonio Antro (Lego Batman Magazine, Power Rangers), e é baseada numa história de Stu Taylor (Crusader Kings III: Many Roads to Power, Octobriana and the Underground, Warhammer Monthly), sob a supervisão do diretor criativo e artístico de Hell is Us, Jonathan Jacques-Belletête.

A capa do livro (à esquerda) é de Yanick Paquette (Absolute Batman, Harley Quinn, Justice League Unlimited) e Marcelo Maiolo (Wolverine, Batman and Robin, Amazing Spider-Man).

Stu Taylor, escritor e editor da Dead Good Comics, disse: "A Dead Good Comics tem a honra de poder colaborar com a talentosa equipa criativa da Rogue Factor e apresentar a primeira adaptação em banda desenhada do seu mundo sombrio e misterioso."

"Este magnífico livro, diretamente ligado aos acontecimentos no início do jogo, dá uma amostra da complexa história de Hell is Us aos jogadores curiosos em saber mais sobre Remi, o personagem principal, e as suas motivações", acrescentou Jonathan Jacques-Belletête. "Mal podemos esperar para que os jogadores embarquem na aventura, através da demo disponível para PC e consolas de 12 a 28 de agosto e, claro, quando o jogo for finalmente lançado a 4 de setembro."

Hell is Us é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa que combina combate corpo a corpo, exploração e uma história cativante. Através da sua abordagem Player-Plattering, que incentiva os jogadores a seguirem os seus instintos em vez de marcadores, o título pretende regressar às raízes dos jogos de aventura. Ele incentiva a reflexão e a observação, eliminando todas as formas de assistência intrusiva.

Em Hell is Us, os jogadores assumem o papel de Rémi, um protagonista em busca das suas origens num país devastado pela guerra civil. A autossuficiência quase total do país esconde um segredo sombrio: o recente aparecimento de criaturas estranhas que lembram antigas lápides e monumentos da região.

Hell is Us tem o seu lançamento agendado para 4 de setembro de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

A banda desenhada de Hell is Us está agora disponível digitalmente, de forma gratuita, aqui.