Quem ganhou o prémio do “smartphone do ano”? Apple e Samsung perdem para a Google

A presença da Google no MWC é sempre bem notada, muito graças à sua relação com os muitos fabricantes Android presentes. Este ano a Google voltou a deixar uma marca, ao receber (novamente) o prémio do smartphone do ano, deixando para trás a Apple, a Samsung e outros fabricantes. Descubra que smartphone se destacou.

Quem ganhou o prémio do "smartphone do ano"?

É impossível ir ao MWC e não encontrar a Google. Para além de ter em todos os stands dos fabricantes Android pequenas ofertas, há ainda que contar com a Android Avenue. É aqui que a marca tem expostas todas as suas ofertas e onde recebe os visitantes.

Em 2025 a Google arrecadou um prémio especial e que confirma a sua qualidade como fabricante de smartphones. Foi a vencedora do prémio "Smartphone do Ano", pelo segundo consecutivo, tendo desta vez sido o Pixel 9 Pro a arrecadar o troféu.

O Pixel 9 Pro foi um dos melhores dispositivos Android lançados no ano passado. Reúne vários recursos necessários com novas ferramentas de IA integradas para proporcionar uma boa experiência de software. Em termos de hardware, deixa pouco a desejar e é apenas agradável de utilizar.

Apple e Samsung perdem para a Google

Este programa de prémios existe há 30 anos e tem algum peso na indústria. A Google ganhou o prémio de “Smartphone do Ano” pelo Pixel 9 Pro e em 2024 a série Pixel 8 venceu a categoria “Melhor Smartphone” da GLOMO. No ano anterior, a Apple subiu ao pódio, mas desde então não foi premiada.

Além desta distinção, recebeu ainda um prémio GLOMO no MWC com o prémio “Breakthrough Device Innovation”. Esta categoria é premiada em todos os lugares, entre software e hardware, embora a IA exija uma mistura poderosa dos dois. Em 2024, o Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm ganhou o prémio de inovação, enquanto o Satellite SOS da Apple ganhou no ano anterior.

Este é o reconhecimento de todo o trabalho que a Google tem feito, não apenas na sua linha Pixel, mas também em outras áreas. A IA, com a Gemini, está já presente no dia a dia dos utilizadores Android e é cada vez mais uma peça essencial deste sistema e do que consegue oferecer.