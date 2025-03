Os novos MacBook Air M4 e Mac Studio chegaram – mas valem a pena?

A Apple tem estado ocupada esta semana. Depois do iPad Air, agora a empresa de Cupertino lançou o MacBook Air M4 e a atualização do Mac Studio. Mas será que vale a pena? Aqui está o que há de novo em ambos os dispositivos.

Sim, esta semana foi de novidades, umas mais interessantes que outras. Mas, vamos por partes.

Primeiro, tivemos o iPad Air com M3, e agora, um dia depois, chegam o MacBook Air M4 e a atualização do Mac Studio. Mas, enquanto o iPad Air recebeu um claro aumento de desempenho, os novos Macs da Apple são um pouco mais complicados – um deles recebe uma grande atualização, enquanto o outro parece estar limitado pela própria Apple.

Então, o que há realmente de novo? E, mais importante, vale a pena fazer o upgrade? Vamos analisar.

O novo MacBook Air tem um chip mais rápido e um preço mais acessível

À primeira vista, o novo MacBook Air M4 parece uma excelente proposta. O modelo de 13 polegadas agora começa nos 1.249 €, enquanto o de 15 polegadas parte dos 1.549 € (20 euros a mais que a versão com M3 de 2024). Este preço em Portugal não é significativo, ao passo que nos EUA houve uma redução de 100 dólares.

Claro que poderá ser uma boa escolha, pois vêm equipados com os mais recentes chips da Apple – o M4 – que, segundo a empresa, é duas vezes mais rápido que o M1 Air, contando ainda com um Neural Engine melhorado para tarefas de IA (Apple Intelligence). No entanto, a Apple não comparou diretamente o desempenho do M4 com os modelos M3 e M2, possivelmente porque deixou de vender estas versões após o lançamento do M4.

Mas talvez a maior novidade do MacBook Air M4 seja o suporte para dois monitores externos. Se alguma vez se sentiu frustrado com a limitação a um único ecrã nos MacBook Air anteriores (incluindo o modelo M3 do ano passado), isso finalmente foi resolvido.

A Apple também incluiu uma nova câmara Center Stage de 12 MP para melhorar as videochamadas – uma atualização muito necessária face à antiga câmara FaceTime de 1080p. Há ainda uma nova cor azul-celeste, que é agradável… mas longe de ser uma revolução.

Finalmente, um novo Mac Studio

Este poderia ter sido um grande momento para o Mac Studio – afinal, já passaram quase dois anos desde a última atualização. Mas a Apple fez algo estranho.

Agora, o modelo base vem com o chip M4 Max, que representa um enorme salto face à versão M2 Max. No entanto, o modelo mais avançado ainda usa o M3 Ultra do ano passado, e não um M4 Ultra. Ou seja, se é um utilizador exigente e procura o melhor dos melhores, a Apple está a fazê-lo esperar ainda mais por um verdadeiro upgrade Ultra.

Dito isto, o Mac Studio com M4 Max continua a ser uma máquina impressionante. O preço começa nos 2549 euros e pode ser configurado com até 128 GB de RAM, uma GPU de 40 núcleos e portas Thunderbolt 5 mais rápidas, melhorando o suporte para ecrãs e armazenamento externos.

Já a versão com M3 Ultra começa nos 5.099 euros e pode atingir os 17.728,19 euros em configurações máximas – um valor absurdo para um desktop que ainda não tem um chip M4 Ultra.

Então, vale a pena fazer o upgrade?

Se tem um MacBook Air com M1 ou um modelo baseado em Intel, a atualização é uma decisão fácil – é mais rápido, mais acessível e tem melhor suporte para multitarefa. Mas, se comprou um MacBook Air M3 no ano passado, provavelmente não perderá muito – o design e o ecrã são os mesmos, e a diferença de desempenho não será revolucionária.

Já para quem vem de um Mac Studio com M1, o modelo com M4 Max representa um salto significativo. No entanto, se procura a melhor versão deste desktop, talvez seja melhor esperar – um modelo com M4 Ultra pode estar a caminho.

As pré-encomendas do MacBook Air M4 e das duas versões do Mac Studio já estão abertas, com disponibilidade a partir de 12 de março.