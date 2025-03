Apple lança novos iPad Air com o chip M3, e Magic Keyboard atualizado

Com o poderoso processador M3, que assegura um desem­penho incrível e gráficos avançados, a Apple lançou, hoje, dois novos iPad Air: 11 e 13 polegadas. A par destes, a empresa de Cupertino apresentou, também, um Magic Keyboard atualizado.

De forma discreta, a Apple deu a conhecer os modelos mais recentes do seu vasto catálogo de dispositivos, com destaque para o seu chip M3.

Os novos iPad Air, de 11 e 13 polegadas, terão sido desenvolvidos para a Inteligência Artificial, oferecendo um desempenho poderoso, que vai ao encontro das necessidades dos utilizadores de hoje em dia.

Chip M3 é a estrela dos novos iPad Air

Com o chip M3, o novo iPad Air deverá oferecer um desempenho até 20% mais rápido em comparação com o modelo da geração anterior, equipado com o chip M2 e lançado em maio de 2024.

Além disso, este chip estreia o hardware-accelerated ray tracing para o iPad Air, entregando uma melhor renderização de gráficos em jogos.

Os novos modelos de 11 e 13 polegadas têm uma câmara frontal Center Stage de 12 megapíxeis, uma câmara traseira wide de 12 megapíxeis, um botão de alimentação Touch ID, uma porta USB-C com velocidades de transferência de dados até 10 Gbps, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

As capacidades de armazenamento variam entre 128 GB e 1 TB, e a autonomia da bateria mantém-se inalterada em comparação com o modelo anterior.

Focada na sua oferta em matéria de Inteligência Artificial, a Apple disponibiliza a Apple Intelligence em qualquer modelo de iPad Air com o chip M1 ou mais recente. Conforme já vimos, esta novidade da Apple chegará a Portugal, em abril.

Teclado para o iPad Air atualizado

Entretanto, o Magic Keyboard, que chega em branco, inclui 14 teclas de função, conetor USB‑C para carrega­mento simultâneo, e serve de proteção para o iPad Air, à frente e atrás.

O design flutuante permite o ajuste em vários ângulos de visualização e o grande trackpad em vidro revoluciona a forma de trabalhar com o iPadOS.

O novo Magic Keyboard é compatível com:

iPad Air de 13” (M2 e M3)

iPad Air de 11” (M2 e M3)

iPad Air (4.ª e 5.ª gerações)

Preço e disponibilidade

Os novos iPad Air estão disponíveis em Cinzento sideral, azul, roxo e luz das estrelas. O modelo de 11 polegadas começa nos 729 euros e o de 13 polegadas começa nos 979 euros.

Por sua vez, o atualizado Magic Keyboard começa nos 329 euros.

Com as reservas abertas, os novos modelos estarão disponíveis a partir do dia 12 de março.