Gigabit vs Gigabyte: afinal, qual é a diferença?

Ainda fica confuso quando ouve falar em gigabits e gigabytes, assim como em megabits e megabytes? E também lhe surgem dúvidas quando vê abreviaturas como Mbps ou MB? Pois bem, pode parecer bastante confuso, mas tem uma razão de ser. Hoje explicamos-lhe tudo.

Saber distinguir gigabit de gigabyte pode evitar surpresas desagradáveis, como contratar um plano de dados ou adquirir armazenamento muito menor do que o esperado. Muitos Internet Service Providers (ISPs) vendem pacotes com base no uso de dados, e não apenas na velocidade. Ao entender bem as diferenças, pode tomar decisões mais informadas.

Estes termos podem ser particularmente complicados, sobretudo para quem vive em zonas com acesso limitado à internet, onde nunca houve necessidade de lidar com estas diferenças. Mas, na verdade, é simples.

Primeiro, vamos relembrar o básico: bit vs byte

Numa fase inicial, é essencial compreender a diferença entre bit e byte. Como os termos são semelhantes, é fácil confundi-los, mas cada um tem um propósito diferente no mundo digital.

Um bit (abreviatura de "Binary digIT") é a unidade mais básica da informação digital e pode ter apenas dois valores: 0 ou 1. Os bits são usados para medir velocidades de transmissão de dados, normalmente expressas em bits por segundo (bps). A abreviatura correta para bit é 'b'.

O byte, por outro lado, é composto por oito bits e é utilizado para medir tamanhos de ficheiros e capacidades de armazenamento, como discos rígidos, memória RAM e armazenamento na cloud. A sua abreviatura é 'B'.

Gigabit vs Gigabyte: qual a diferença?

Os ISPs não medem os seus planos apenas em bits e bytes, pois estas são unidades muito pequenas para o nosso dia a dia. Em vez disso, utilizam prefixos do sistema métrico para indicar quantidades maiores:

Prefixo Multiplicador Bits para Bytes Bytes para Bits Kilo (K) 1000x 1Kb = 125B 1KB = 8Kb Mega (M) 1.000.000x 1Mb = 125KB 1MB = 8Mb Giga (G) 1.000.000.000x 1Gb = 125MB 1GB = 8Gb Tera (T) 1.000.000.000.000x 1Tb = 125GB 1TB = 8Tb

Por exemplo:

Um Megabit (Mb) corresponde a um milhão de bits. A velocidade da internet é medida em megabits por segundo (Mbps).

Um Megabyte (MB) equivale a um milhão de bytes (ou oito milhões de bits). É usado para medir tamanhos de ficheiros e armazenamento.

Seguindo a mesma lógica, um Gigabit (Gb) é 1000 Megabits (Mb) e um Gigabyte (GB) é 1000 Megabytes (MB).

Uma ligação de 1000 Mbps (ou 1 Gbps) pode oferecer uma velocidade de download de aproximadamente 125 MB por segundo (divisão por 8).

Resumindo...

Os gigabits (Gb) são utilizados para medir a velocidade da internet (em Gbps).

Os gigabytes (GB) são usados para quantificar o tamanho de ficheiros e armazenamento.

Um byte equivale a oito bits.

Verifique sempre se o seu fornecedor de internet está a vender planos com base na velocidade (Mbps/Gbps) ou na quantidade de dados utilizada (MB/GB).

