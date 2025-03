México, Canadá e China contra-atacam as taxas americanas que entraram hoje em vigor

As taxas que tinham sido anunciadas por Donald Trump sobre as importações do México, Canadá e China entraram hoje, dia 4 de março, em vigor. Num conflito comercial entre os países, estes três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos da América (EUA) já anunciaram retaliações.

Depois de o Presidente dos EUA ter declarado que os três países não tinham feito o suficiente para travar o fluxo de fentanil e dos seus precursores químicos para os EUA, as taxas que tinham sido anunciadas entraram, por fim, em vigor.

Este conflito comercial poderá comprometer cerca de 2,2 biliões de dólares no comércio bilateral anual dos EUA, de acordo com a imprensa.

Países já têm medidas para retaliarem as taxas

Imediatamente após o fim do prazo que tinha sido dado por Donald Trump para resolver as questões relacionadas com o fluxo ilegal de drogas e imigrantes, a China retaliou, anunciando taxas adicionais de 10% a 15% sobre certas importações dos EUA já a partir de 10 de março.

Além disso, anunciou uma série de novas restrições à exportação para entidades específicas dos EUA.

Segundo o Ministério do Comércio da China, estas taxas americanas violam as regras da Organização Mundial do Comércio e "minam a base da cooperação económica e comercial entre a China e os EUA".

O Canadá e o México, que mantêm uma longa e sólida relação comercial com os EUA, decidiram, também, contra-atacar.

As taxas vão perturbar uma relação comercial incrivelmente bem-sucedida.

Disse o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anteriormente, acrescentando que os EUA violariam o acordo de livre comércio EUA-México-Canadá assinado por Donald Trump, durante o seu primeiro mandato.

Mais do que isso, anunciou que o Canadá responderá com taxas imediatas de 25% sobre 20,7 mil milhões de dólares em importações dos EUA, e outros 86,2 mil milhões de dólares, se as taxas de Donald Trump ainda estivessem em vigor depois de 21 dias.

Por sua vez, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse à NBC que estava pronto para cortar o fornecimento de níquel e a transmissão de eletricidade da província canadiana para os EUA, como retaliação.

Entretanto, a Presidente do México Claudia Sheinbaum disse que o país vai responder às taxas de Donald Trump com as suas próprias taxas sobre os produtos dos EUA, cuja lista deverá ser divulgada no domingo, num evento público.

Segundo a Reuters, as taxas americanas sobre os produtos do México e do Canadá poderão ter repercussões verdadeiramente profundas na economia norte-americana altamente integrada, que depende dos envios transfronteiriços para construir automóveis e máquinas, refinar energia e transformar produtos agrícolas.