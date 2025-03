Cibersegurança: principais diferenças entre soluções MDR e XDR

As soluções de cibersegurança XDR e MDR são pensadas para melhorar as capacidades de identificação e resposta a ameaças de uma organização. Embora ambas visem o mesmo objetivo, utilizam abordagens diferentes.

O MDR reforça a equipa de segurança interna de uma organização com conhecimentos externos, enquanto o XDR simplifica a arquitetura de segurança através de um painel de controlo centralizado e da automatização de tarefas repetitivas. Estas ferramentas diferem nos seus mecanismos operacionais e benefícios, pelo que é essencial compreender o seu funcionamento e determinar qual a solução que melhor se adequa às capacidades, necessidades e aspirações de uma organização.

As soluções XDR (Extended Detection and Response) são soluções poderosas de segurança da próxima geração que simplifica a infraestrutura de segurança de uma organização, integrando a visibilidade de vários produtos de segurança e automatizando tarefas repetitivas.

A sua abordagem abrangente permite que as equipas de segurança investiguem e abordem potenciais ameaças de forma mais eficiente e que as organizações beneficiam de uma maior visibilidade dos dados. As ferramentas XDR facilitam a obtenção de respostas mais rápidas e eficazes às ameaças, correlacionando e analisando automaticamente informações de vários vetores de ataque dentro da organização. A capacidade de reagir rapidamente a um ataque minimiza o impacto nas atividades diárias.

Vantagens das soluções MDR e XDR

Painel de controlo único Todos os dados de segurança dos produtos são reunidos num único painel de controlo, sendo analisados automaticamente.

Deteção os dados são utilizados para melhorar as capacidades de deteção de ameaças e determinação do comportamento esperado no ambiente. Quando uma ameaça é detetada, é investigada e contida, evitando a sua propagação para outros sistemas.

Resposta automatização da resposta dada às ameaças descobertas, reduzindo o número de alertas recebidos pela equipa de segurança através da automatização e evitando a exaustão dos profissionais.



O XDR é a solução certa para si se:

Tem necessidade de ser capaz de detetar e responder a ameaças mais sofisticadas.

Procura formas de melhorar a eficiência e a eficácia da sua equipa de segurança.

Precisa de limitar os alertas e maximizar o retorno dos investimentos existentes em segurança.

Pretende obter tempos de resposta mais rápidos, uma análise de ameaças em várias camadas e uma arquitetura de segurança simplificada.

Por outro lado, as soluções MDR (Managed Detection and Response) oferecem uma segurança abrangente e disponibilizam às organizações os conhecimentos especializados, através de uma equipa externa de um centro de operações de segurança (SOC), com monitorização contínua, deteção proactiva de ameaças, atenuação de ataques e investigação de alertas apoiada por plataformas de deteção e resposta de endpoints (EDR) e de operações de segurança.

Ao recorrer a especialistas em cibersegurança subcontratados, as soluções MDR aliviam as responsabilidades de monitorização e resposta a incidentes dos clientes e dos fornecedores de serviços geridos (MSP). Os serviços MDR tem um valor inestimável no combate a ataques sofisticados, oferecendo acesso a tecnologia avançada e profissionais qualificados para melhorar as medidas de segurança.

Vantagens destas soluções

Deteção e priorização Os especialistas externos analisam todos os alertas de segurança, dando prioridade às ameaças mais urgentes.

Threat Hunting A existência de uma equipa externa à organização permite a procura manual minuciosa por novas ameaças, podendo assim assegurar uma deteção atempada e eficaz.

Investigação Cada incidente de segurança é investigado minuciosamente, fornecendo um contexto valioso que permite compreender a natureza das ameaças, desenvolver contramedidas eficazes e garantir uma proteção futura eficaz.

Resposta Os especialistas externos em segurança tomam medidas para combater as ameaças e fornecem orientações à organização ou aos fornecedores de serviços geridos (MSP) sobre a resposta ao incidente, incluindo a erradicação de cibercriminosos e as medidas de recuperação.



O MDR é a solução certa para si se: