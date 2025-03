1200 euros de multa por avisar sobre operação STOP no WhatsApp

As plataformas de comunicação atuais servem para tudo e mais alguma coisa! No que diz respeito aos radares de velocidade e operações STOP, há grupos específicos no WhatsApp e em outras plataformas que alertam para os locais. Recentemente, um administrador de um grupo foi multado em 600 euros por cada alerta.

Multa de 600 euros por cada aviso no WhatsApp

Recentemente, em Pontevedra, Espanha, um administrador de um grupo de WhatsApp foi multado em 1.200 euros por ter alertado sobre uma operação STOP. A multa de 600 euros por cada aviso, foi também aplicada a 20 membros desse grupo.

Estas multas foram aplicadas ao abrigo da Lei de Segurança Cidadã espanhola, que considera uma infração grave a divulgação de informações que possam comprometer operações policiais no terreno.

Em Portugal, não há uma legislação específica para sancionar a criação de grupos em redes sociais com o intuito de alertar outros condutores sobre operações policiais. No entanto, o Código da Estrada proíbe o uso indevido das luzes dos veículos, incluindo os "sinais de luzes" para alertar outros condutores sobre operações policiais. Esta infração pode resultar numa coima entre 60 e 300 euros. Para o meio digital não há nada indicado no Código da Estrada.

As medidas adotadas em Espanha visam dissuadir os condutores da partilha informações que possam comprometer a eficácia das operações policiais, garantindo assim a segurança rodoviária.

