1,6 milhões de Smart TVs comprometidas! Botnet Vo1d ameaça o mundo inteiro

A segurança é cada vez mais um problema alargado e que todos devem estar atentos. Qualquer dispositivo ligado à Internet deve ter medidas aplicadas para garantir que os utilizadores não têm os seus equipamentos comprometidos. Uma investigação revelou agora que 1,6 milhões de Smart TVs estão comprometidas. A botnet Vo1d ameaça o mundo inteiro e pode causar estragos sérios.

Uma nova botnet foi descoberta pelos investigadores do Xlab. É uma nova variante do botnet Vo1d, que causou muitos estragos no ano passado. Em setembro de 2024, os investigadores descobriram a presença de um vírus da família Vo1d em mais de 1,3 milhões de dispositivos Android TV em todo o mundo. A nova variante conseguiu comprometer quase 1,6 milhões de Smart TVs e boxes Android em 226 países diferentes. Afeta principalmente o Brasil, África do Sul, Indonésia e Argentina.

A botnet atingiu o seu pico no mês passado e existem 800 mil dispositivos ativos, segundo os investigadores. Continua a ser uma das maiores botnets registadas, à frente da Bigpanzi, que comprometeu 170 mil dispositivos Android, e da botnet Mirai, que afetou a Cloudflare. Este baseou-se em 13.000 dispositivos que estavam sob o seu controlo. Estamos longe do número de vítimas registado pelo Vo1d.

Segundo a investigação conduzida pelo Xlab, os donos do Vo1d alugam a sua botnet a outros criminosos. O relatório refere que “a Vo1d aluga a sua infraestrutura de botnet em regiões específicas a outros grupos”. Os hackers podem transformar todos os dispositivos comprometidos em proxies. Podem redirecionar o seu tráfego Internet através das máquinas, mascando a sua verdadeira identidade e torna as suas atividades mais difíceis de monitorizar pelas autoridades.

Além disso, a botnet permite orquestrar operações de fraude publicitária. Consistem em simular interações do utilizador em anúncios ou vídeos para gerar receitas publicitárias. Os burlões recolhem dinheiro de plataformas de publicidade, como o Google Ads, ou de sites de vídeo que pagam compensações com base no número de visualizações ou cliques.

A botnet também pode ser utilizada para lançar ataques DDoS contra websites. Como indica o último relatório DDoS da Cloudflare, muitas TVs Android estão a participar em ataques de negação de serviço. Em teoria, também poderia ser utilizada para espalhar “conteúdos violentos, terroristas ou pornográficos” ou deepfakes como parte de uma campanha de propaganda. O Vo1d é uma “ameaça séria e de longo prazo à cibersegurança global”.

Agora, os investigadores não sabem como o malware Vo1d conseguiu comprometer estas Smart TVs e boxes Android. Como sempre, recomenda-se a utilização de marcas de confiança que possuam a certificação Play Protect, serviço de segurança disponibilizado pela Google para dispositivos Android. Esta precaução evita comprar uma box ou uma Smart TV onde foram pré-instalados vírus.