Apoio para compra de bicicleta até 1.500 euros. Candidaturas estão a terminar

O Estado português está a apoiar a mobilidade sustentável através de um incentivo financeiro que pode chegar aos 1.500 euros para a compra de bicicletas, no âmbito do Programa de Incentivo à Introdução no Consumo de Veículos de Emissões Nulas.

Este apoio destina-se à aquisição de bicicletas convencionais, bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade suave, promovendo alternativas mais ecológicas ao automóvel e contribuindo para a redução das emissões de carbono.

O valor do incentivo varia consoante o tipo de bicicleta e o perfil do candidato, podendo atingir o montante máximo no caso das bicicletas elétricas, consideradas uma solução eficaz para deslocações urbanas e periurbanas.

Incentivos variam de acordo com bicicleta adqurida

De acordo com as regras do programa, os incentivos variam consoante o tipo de bicicleta adquirida:

Bicicletas de carga, com ou sem assistência elétrica : incentivo de 50% do valor de compra (com IVA), até 1.500 euros no caso das elétricas ou 1.000 euros para as restantes.

: incentivo de 50% do valor de compra (com IVA), até 1.500 euros no caso das elétricas ou 1.000 euros para as restantes. Bicicletas elétricas e convencionais: apoio de 50% do valor de compra (com IVA), com limite máximo de 750 euros para as elétricas e 500 euros para as convencionais.

apoio de 50% do valor de compra (com IVA), com limite máximo de 750 euros para as elétricas e 500 euros para as convencionais. Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos: incentivo de 50% do valor de compra (com IVA), até ao máximo de 1.500 euros.

As candidaturas são feitas online, através do portal do Fundo Ambiental, e estão sujeitas à dotação orçamental disponível, o que significa que o apoio é atribuído por ordem de submissão e validação.

Com o prazo a chegar ao fim, esta é uma das últimas oportunidades para quem pretende investir numa solução de mobilidade mais sustentável com ajuda do Estado.