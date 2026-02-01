Apoio para compra de bicicleta até 1.500 euros. Candidaturas estão a terminar
O Estado português está a apoiar a mobilidade sustentável através de um incentivo financeiro que pode chegar aos 1.500 euros para a compra de bicicletas, no âmbito do Programa de Incentivo à Introdução no Consumo de Veículos de Emissões Nulas.
Este apoio destina-se à aquisição de bicicletas convencionais, bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade suave, promovendo alternativas mais ecológicas ao automóvel e contribuindo para a redução das emissões de carbono.
O valor do incentivo varia consoante o tipo de bicicleta e o perfil do candidato, podendo atingir o montante máximo no caso das bicicletas elétricas, consideradas uma solução eficaz para deslocações urbanas e periurbanas.
Incentivos variam de acordo com bicicleta adqurida
De acordo com as regras do programa, os incentivos variam consoante o tipo de bicicleta adquirida:
- Bicicletas de carga, com ou sem assistência elétrica: incentivo de 50% do valor de compra (com IVA), até 1.500 euros no caso das elétricas ou 1.000 euros para as restantes.
- Bicicletas elétricas e convencionais: apoio de 50% do valor de compra (com IVA), com limite máximo de 750 euros para as elétricas e 500 euros para as convencionais.
- Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos: incentivo de 50% do valor de compra (com IVA), até ao máximo de 1.500 euros.
As candidaturas são feitas online, através do portal do Fundo Ambiental, e estão sujeitas à dotação orçamental disponível, o que significa que o apoio é atribuído por ordem de submissão e validação.
Com o prazo a chegar ao fim, esta é uma das últimas oportunidades para quem pretende investir numa solução de mobilidade mais sustentável com ajuda do Estado.
Vim só avisar para levarem a bicicleta para o quarto. As autoridades andam a confisca-las porque não há espaço para tudo.
https://www.timeout.pt/lisboa/pt/noticias/nao-sabe-da-sua-bicicleta-pergunte-a-policia-municipal-012926
Mais uma vez os políticos adoram ser generosos com o dinheiro que não lhes pertence.
E este apoio é óptimo para aqueles que todos os anos fazem as contas, compram de modo a receberem o apoio máximo e de seguida colocam à venda com bom lucro à custa dos papalvos dos contribuintes.
forma fácil de ganhar 1000 ou 1500 euros
ja nao ha vagas, so para ipss
Está na altura de ilegalizar a pobreza, aumentar ordenados e apoios para o necessário.
Já apoiam a compra de bicicletas (a pedais e elétricas), independentemente do preço, com a taxa de IVA reduzida de 6% (em Espanha pagam 21%, que é a taxa normal). É preciso ainda dar dinheiro?
Cala-te, não estragues o negócio aos boys.