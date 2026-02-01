PplWare Mobile

Apoio para compra de bicicleta até 1.500 euros. Candidaturas estão a terminar

· Notícias 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Yamahia says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 14:18

    Vim só avisar para levarem a bicicleta para o quarto. As autoridades andam a confisca-las porque não há espaço para tudo.
    https://www.timeout.pt/lisboa/pt/noticias/nao-sabe-da-sua-bicicleta-pergunte-a-policia-municipal-012926

    Responder
  2. Axolote nurcesado says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 14:48

    Mais uma vez os políticos adoram ser generosos com o dinheiro que não lhes pertence.
    E este apoio é óptimo para aqueles que todos os anos fazem as contas, compram de modo a receberem o apoio máximo e de seguida colocam à venda com bom lucro à custa dos papalvos dos contribuintes.

    Responder
  3. vasco says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 15:03

    ja nao ha vagas, so para ipss

    Responder
  4. Gringo Bandido says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 15:32

    Está na altura de ilegalizar a pobreza, aumentar ordenados e apoios para o necessário.

    Responder
  5. Max says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 15:35

    Já apoiam a compra de bicicletas (a pedais e elétricas), independentemente do preço, com a taxa de IVA reduzida de 6% (em Espanha pagam 21%, que é a taxa normal). É preciso ainda dar dinheiro?

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube