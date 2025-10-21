É oficial! União Europeia exigirá uma porta USB-C em todos os carregadores

Depois de obrigar os fabricantes de smartphones a utilizar a porta USB-C, a União Europeia virou a sua atenção para os carregadores que ainda não utilizam a norma mais recente. Estes também vão ter de passar a ter uma porta USB-C para carregar smartphones, tablets ou PCs.

A União Europeia exigirá porta USB-C nos carregadores

A confusão de ter equipamentos com diferentes portas USB-C foi resolvida de forma simples pela União Europeia. Passou a ser obrigatória a presença desta porta e a própria indústria adotou as regulamentações europeias. Isso levou os fabricantes a utilizar exclusivamente USB-C em todos os seus novos modelos.

No entanto, há ainda um elemento importante que ficou esquecido: o carregador. Encontram-se carregadores que continuam a utilizar a ligação USB-A, especialmente os que continuam incluídos em alguns dispositivos. A razão é simples e resume-se a serem mais baratos de produzir. Como os smartphones modernos utilizam a ligação USB-C, isto significa que é necessário um cabo USB-A para USB-C para utilizar o carregador.

Assim, a norma não é cumprida na prática. A Comissão Europeia decidiu preencher esta lacuna nas regras e anunciou uma revisão dos requisitos de Fonte de Alimentação Externa (EPS). Passa a exigir que os fabricantes implementem o USB-C em todos os carregadores. A nova regulamentação exigirá que todos os carregadores tenham pelo menos uma ligação USB-C.

Smartphones não podem usar porta USB-A em qualquer situação

Desta forma, será possível usar um cabo USB-C para USB-C para carregar os dispositivos, independentemente da marca ou modelo. Além disso, os cabos terão de ser amovíveis, para evitar que o requisito USB-C seja contornado simplesmente ligando o cabo ao carregador. Esta nova regulamentação não proíbe a utilização da porta USB-A tradicional. Apenas estabelece que o carregador deve ter pelo menos uma porta USB-C.

A Comissão Europeia atualizou também os padrões de eficiência energética dos carregadores, para reduzir o consumo desnecessário de energia. Os carregadores até 240 W de potência devem agora cumprir os requisitos mínimos de eficiência energética. Além disso, os carregadores com mais de 10 W devem cumprir os novos padrões de eficiência para carregamentos parciais, que evitam perdas desnecessárias de energia.

A Comissão Europeia estima que as modificações reduzirão o consumo de energia dos carregadores em 3% e as emissões de gases com efeito de estufa em 9% até 2035. Os fabricantes terão três anos para adotar estas alterações. A partir de 2028, todos os carregadores vendidos na União Europeia terão de seguir estas regras. Reconheceu que este regulamento deve ser atualizado regularmente para se adaptar às novas tecnologias.