É oficial! União Europeia exigirá uma porta USB-C em todos os carregadores

Autor: Pedro Simões

  1. guilherme says:
    21 de Outubro de 2025 às 09:19

    União Europeia a limitar a iniciativa privada no desenvolvimento tecnológico…

    Outra cena que não tem lógica é eu comprar um portátil de 2000€ e não vir carregador, enfim!

    • nhecos says:
      21 de Outubro de 2025 às 09:33

      A UE não proibiu o fabricante do teu portátil de €2000 de não incluir carregador…
      E queres elaborar em que medida incluir uma porta USB-C “limita a iniciativa privada”??

  2. B@rão Vermelho says:
    21 de Outubro de 2025 às 09:30

    O que eu acho estranho é comprares qual quer coisa elétrica hoje em dia e não vir com USB-C.

    • Max says:
      21 de Outubro de 2025 às 09:49

      Há muitos pequenos equipamentos em que USB-C é apenas o formato da porta. Vinham com porta micro-USB, passaram a vir com o novo formato imposto pela UE e não passou disso.
      Tudo o que me chega com porta USB-C, um cabo USB-C / USB-A e indicação de carregar a 5W, é carregado com um carregador de 5W (que tem porta USB-A, sempre se pode dar uso ao cabo). Vários se usar um carregador USB-C não carregam.
      Não creio que a situação se altere, diga a UE o que disser.

  3. David Guerreiro says:
    21 de Outubro de 2025 às 09:44

    Ainda agora se vendem carregadores com USB-A nas grandes superfícies, e pior que isso, smartphones que suportam carregamento de 60W, depois incluem um cabo USB-C->A que nenhum carregador disponibiliza 60W em USB-A. Um bom exemplo é a Oppo.
    Uma das formas de reduzir o consumo dos carregadores é a utilização de MOSFETs GaN, o que melhora a eficiência, mesmo em idle. A Samsung é um bom exemplo, boa parte dos carregadores originais Samsung já possuem MOSFETs GaN. São fáceis de identificar pelo símbolo ecológico na lateral. O consumo em idle foi reduzido, e a eficiência aumentou. Os custos ainda são mais elevados, porque há meia dúzia de fabricantes a produzir esse tipo de semicondutores.

  4. David Guerreiro says:
    21 de Outubro de 2025 às 09:48

    Um erro crasso da UE, é não obrigar que todos os carregadores suportem USB-C PD. Há por aí mini PC chineses com carregadores USB-C sem PD, em que a tensão de saída é sempre 19V. Imaginem alguém que não se apercebe e liga lá outro dispositivo que não suporta, vai queimar. Com USB-C PD isso não sucede, há uma negociação e caso o equipamento não negoceie apenas debita 5V. Felizmente devem ser poucos os casos de carregadores USB-C sem PD.

