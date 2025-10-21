É oficial! União Europeia exigirá uma porta USB-C em todos os carregadores
Depois de obrigar os fabricantes de smartphones a utilizar a porta USB-C, a União Europeia virou a sua atenção para os carregadores que ainda não utilizam a norma mais recente. Estes também vão ter de passar a ter uma porta USB-C para carregar smartphones, tablets ou PCs.
A União Europeia exigirá porta USB-C nos carregadores
A confusão de ter equipamentos com diferentes portas USB-C foi resolvida de forma simples pela União Europeia. Passou a ser obrigatória a presença desta porta e a própria indústria adotou as regulamentações europeias. Isso levou os fabricantes a utilizar exclusivamente USB-C em todos os seus novos modelos.
No entanto, há ainda um elemento importante que ficou esquecido: o carregador. Encontram-se carregadores que continuam a utilizar a ligação USB-A, especialmente os que continuam incluídos em alguns dispositivos. A razão é simples e resume-se a serem mais baratos de produzir. Como os smartphones modernos utilizam a ligação USB-C, isto significa que é necessário um cabo USB-A para USB-C para utilizar o carregador.
Assim, a norma não é cumprida na prática. A Comissão Europeia decidiu preencher esta lacuna nas regras e anunciou uma revisão dos requisitos de Fonte de Alimentação Externa (EPS). Passa a exigir que os fabricantes implementem o USB-C em todos os carregadores. A nova regulamentação exigirá que todos os carregadores tenham pelo menos uma ligação USB-C.
Smartphones não podem usar porta USB-A em qualquer situação
Desta forma, será possível usar um cabo USB-C para USB-C para carregar os dispositivos, independentemente da marca ou modelo. Além disso, os cabos terão de ser amovíveis, para evitar que o requisito USB-C seja contornado simplesmente ligando o cabo ao carregador. Esta nova regulamentação não proíbe a utilização da porta USB-A tradicional. Apenas estabelece que o carregador deve ter pelo menos uma porta USB-C.
A Comissão Europeia atualizou também os padrões de eficiência energética dos carregadores, para reduzir o consumo desnecessário de energia. Os carregadores até 240 W de potência devem agora cumprir os requisitos mínimos de eficiência energética. Além disso, os carregadores com mais de 10 W devem cumprir os novos padrões de eficiência para carregamentos parciais, que evitam perdas desnecessárias de energia.
A Comissão Europeia estima que as modificações reduzirão o consumo de energia dos carregadores em 3% e as emissões de gases com efeito de estufa em 9% até 2035. Os fabricantes terão três anos para adotar estas alterações. A partir de 2028, todos os carregadores vendidos na União Europeia terão de seguir estas regras. Reconheceu que este regulamento deve ser atualizado regularmente para se adaptar às novas tecnologias.
União Europeia a limitar a iniciativa privada no desenvolvimento tecnológico…
Outra cena que não tem lógica é eu comprar um portátil de 2000€ e não vir carregador, enfim!
A UE não proibiu o fabricante do teu portátil de €2000 de não incluir carregador…
E queres elaborar em que medida incluir uma porta USB-C “limita a iniciativa privada”??
O que eu acho estranho é comprares qual quer coisa elétrica hoje em dia e não vir com USB-C.
Há muitos pequenos equipamentos em que USB-C é apenas o formato da porta. Vinham com porta micro-USB, passaram a vir com o novo formato imposto pela UE e não passou disso.
Tudo o que me chega com porta USB-C, um cabo USB-C / USB-A e indicação de carregar a 5W, é carregado com um carregador de 5W (que tem porta USB-A, sempre se pode dar uso ao cabo). Vários se usar um carregador USB-C não carregam.
Não creio que a situação se altere, diga a UE o que disser.
Ainda agora se vendem carregadores com USB-A nas grandes superfícies, e pior que isso, smartphones que suportam carregamento de 60W, depois incluem um cabo USB-C->A que nenhum carregador disponibiliza 60W em USB-A. Um bom exemplo é a Oppo.
Uma das formas de reduzir o consumo dos carregadores é a utilização de MOSFETs GaN, o que melhora a eficiência, mesmo em idle. A Samsung é um bom exemplo, boa parte dos carregadores originais Samsung já possuem MOSFETs GaN. São fáceis de identificar pelo símbolo ecológico na lateral. O consumo em idle foi reduzido, e a eficiência aumentou. Os custos ainda são mais elevados, porque há meia dúzia de fabricantes a produzir esse tipo de semicondutores.
Um erro crasso da UE, é não obrigar que todos os carregadores suportem USB-C PD. Há por aí mini PC chineses com carregadores USB-C sem PD, em que a tensão de saída é sempre 19V. Imaginem alguém que não se apercebe e liga lá outro dispositivo que não suporta, vai queimar. Com USB-C PD isso não sucede, há uma negociação e caso o equipamento não negoceie apenas debita 5V. Felizmente devem ser poucos os casos de carregadores USB-C sem PD.