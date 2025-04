Coração artificial mais pequeno do mundo implantado em criança de 7 anos

Em Wuhan, na China Central, uma equipa médica realizou com sucesso a implantação do coração artificial mais pequeno do mundo numa criança de 7 anos. O coração artificial usa levitação magnética.

Coração artificial pesa apenas 45 gramas

Um dispositivo de 45 gramas, do tamanho de uma tampa de garrafa, que utiliza levitação magnética foi implantado num menino de 7 anos. Este avanço oferece uma nova esperança para o tratamento da insuficiência cardíaca pediátrica, especialmente em casos em que é difícil encontrar um doador compatível. ​

A criança foi diagnosticada com insuficiência cardíaca terminal em maio de 2024 e necessitava urgentemente de um transplante. No entanto, devido ao seu tipo sanguíneo raro, as probabilidades de encontrar um coração compatível eram extremamente baixas. Além disso, o seu estado agravou-se com dificuldades respiratórias e risco elevado de infeções.

O coração artificial representa a terceira geração de dispositivos de assistência ventricular com levitação magnética, desenvolvidos especificamente para crianças. A tecnologia de levitação magnética permite que o componente rotativo do dispositivo flutue sem contacto físico, reduzindo o desgaste mecânico e diminuindo o risco de formação de coágulos sanguíneos. Esta abordagem inspira-se na tecnologia dos comboios de levitação magnética (maglev), como os utilizados no Japão.

Na China, cerca de 40.000 crianças são hospitalizadas anualmente devido a insuficiência cardíaca, e entre 7% a 10% necessitam de transplantes urgentes. Contudo, realizam-se menos de 100 transplantes pediátricos por ano, devido à escassez de corações de doadores. Este avanço tecnológico poderá colmatar essa lacuna, oferecendo uma alternativa viável para crianças que aguardam por um transplante. ​