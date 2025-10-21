PplWare Mobile

Estas são as marcas de carros que deixam os condutores mais felizes

· Motores/Energia 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Maçã podre says:
    21 de Outubro de 2025 às 08:20

    Ui então essa legião de fãs da Tesla, nao está contente o suficiente?

    Fiquei curioso

    Responder
  2. guilherme says:
    21 de Outubro de 2025 às 08:45

    Os que menos andam felizes é quem tem motores puretech Citroen, Peugeot… e até ecoboost da Ford, por outro lado os mecânicos andam felizes.

    Responder
  3. Gustavo says:
    21 de Outubro de 2025 às 09:17

    Pelo que é dito, o estudo pode ter incluido markting nas redes sociais pelas marcas, o que pode levar a crer que a smart é que faz mais marketing digital…

    Porque se formos a ver, a tesla tinha de estar em primeiro, não há nenhum musketeiro que tenha um tesla e não ande a dizer que tem um sem ninguém lhe perguntar…

    Responder
  4. Nuno says:
    21 de Outubro de 2025 às 09:31

    Aos pontos que isto chegou… !!!! Mas existem certos carros que as pessoas quando os compram estao a sorrir e quando os vendem também!!!

    Responder
  5. B@rão Vermelho says:
    21 de Outubro de 2025 às 09:32

    Todos os carros dão duas alegrias, 1ª quando compras a 2ª quando vendes. 🙂 🙂

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Space Armor™ - Atomic 6

Clea - Clean Choice, Clean Change: 2025 Slingshot Challenge Significant Achievement Award Recipient

STAYING ALIVE EN