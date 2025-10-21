Estas são as marcas de carros que deixam os condutores mais felizes

Esta empresa não procurou saber qual o carro mais rápido ou o que mais olhares recebe na estrada. Por sua vez, mediu sorrisos, com o objetivo de perceber as marcas que fazem os condutores mais felizes.

Indo além das características específicas de cada carro, a Autotrader, no Reino Unido, procurou perceber a marca que mais sorrisos arranca aos condutores.

A empresa analisou 47.000 selfies no Instagram com hashtags (#) de marcas de automóveis. Segundo a Autotrader, apenas foram incluídas aquelas com mais de 100 selfies e foram excluídas imagens relacionadas com participações em concursos.

As expressões faciais foram medidas através do software Rekognition da Amazon Web Services, por forma a determinar uma pontuação média de felicidade por marca.

O Amazon Rekognition fornece API (Application Programming Interface) que podem ser usadas para detetar e analisar rostos em imagens e vídeos. Quando um rosto é detetado, o sistema analisa os atributos faciais e dá uma pontuação de confiança para cada atributo.

Pontuação de felicidade de 25 marcas

Em primeiro lugar, está a smart. Com uma pontuação de felicidade de 88,65 em 100, o nome conhecido pelos modelos pequenos de dois lugares faz as pessoas sorrirem mais do que qualquer outro.

Depois, surge a Volkswagen, seguida da Cadillac, em terceiro lugar, da Audi, Toyota, Subaru, Jeep, Bentley, Volvo e Tesla, que ficou em 10.º lugar, com uma pontuação de felicidade de 58,09 em 100.

A lista continua até ao 25.º lugar, onde a Lexus aparece com uma pontuação de 29,28 em 100.

Seja pela qualidade de condução, identidade da marca ou pelo simples facto de o carro se adequar ao seu estilo de vida, é claro que o carro certo pode colocar um grande sorriso no seu rosto.

Disse Erin Baker, diretora editorial da Autotrader, lembrando que, "da próxima vez que estiver a pensar em alugar a marca e o modelo dos seus sonhos, não pense apenas na eficiência de combustível ou no espaço da bagageira".

Na sua perspetiva, o cliente deve pensar "no carro que vai deixá-lo feliz sempre que ele se sentar no banco do condutor".

Recorde as marcas de carros mais cobiçadas, em 2023: