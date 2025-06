Quais os países onde é mais seguro viver? Portugal está no top 10!

A segurança é, cada vez mais, um dos critérios essenciais na escolha de um país para viver, trabalhar ou investir. Por isso, o Global Peace Index (GPI) procura mostrar os países onde é mais seguro viver. Conheça o top 10 deste ano, onde se inclui Portugal.

Publicado anualmente pelo Institute for Economics and Peace, o GPI mede a paz em 163 países com base em 23 indicadores, incluindo taxas de criminalidade, estabilidade política, conflitos internos/externos e respeito pelos direitos humanos.

Com base nesses dados, estes são os 10 países onde é mais seguro viver, em 2025:

Islândia Irlanda Nova Zelândia Áustria Suíça Singapura Portugal Dinamarca Eslovénia Finlândia

Assumindo que a paz é "notoriamente difícil de definir", o Institute for Economics and Peace aborda-a em termos de harmonia alcançada pela ausência de violência ou pelo medo da violência.

Os três domínios da paz

Descrito como "Paz Negativa", é um complemento da Paz Positiva, definida como as atitudes, instituições e estruturas que criam e sustentam sociedades pacíficas.

Assim sendo, o GPI mede o nível de paz negativa de um país usando três domínios de paz:

1️⃣ Conflitos Domésticos e Internacionais em Curso

Recorre a seis indicadores estatísticos para investigar até que ponto os países estão envolvidos em conflitos internos e externos, bem como o seu papel e duração do envolvimento nos conflitos.

2️⃣ Nível de harmonia ou discórdia numa nação

11 indicadores avaliam amplamente o que pode ser descrito como Segurança e Proteção Social: baixas taxas de criminalidade, atividade terrorista mínima e manifestações violentas, relações harmoniosas com países vizinhos, um cenário político estável e uma pequena proporção da população deslocada internamente ou refugiada podem ser equivalentes à paz.

3️⃣ Militarização

Seis outros indicadores exploram a ligação entre o nível de desenvolvimento militar e acesso a armas de um país e o seu nível de paz, tanto internamente quanto internacionalmente.

Além disso, dados comparáveis sobre gastos militares, como percentagem do PIB e o número de oficiais das forças armadas per capita, são considerados, assim como as contribuições financeiras para as missões de manutenção da paz da ONU.

Mapa do estado da paz global

Conclusão

A segurança vai muito além da ausência de guerra ou criminalidade. Inclui, também, estabilidade política, qualidade dos serviços públicos, coesão social e respeito pelos direitos humanos.

Os 10 países compilados pelo Institute for Economics and Peace destacam-se por conseguirem combinar paz interna com elevada qualidade de vida, sendo modelos de sociedades seguras e funcionais.

Para quem procura um novo lugar para viver, investir ou visitar, estes destinos podem ser ideais.

