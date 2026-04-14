Passatempo relâmpago: temos mais 10 inscrições para a Maratona da Europa!

Num passatempo relâmpago, vamos sortear mais 10 inscrições para a Maratona da Europa - Aveiro 2026! Seja para correr os 42 km, os 21 km, os 10 km ou para simplesmente participar na caminhada solidária, esta é a última oportunidade de viver um dos maiores eventos desportivos do país sem gastar um cêntimo.

Enquanto a cidade de Aveiro se prepara para receber um dos maiores eventos desportivos do país, dentro de 11 dias, nós temos mais inscrições para oferecer.

Segundo a Câmara Municipal, a edição de 2026 da Maratona da Europa será a maior de sempre, com mais de 20.000 atletas inscritos de 79 países, consolidando a posição de Aveiro no mapa do atletismo de estrada internacional.

Pela primeira vez, o evento decorrerá ao longo de dois dias: sábado, 25 de abril, com a estreia da prova de 10K, e domingo, 26 de abril, com a Maratona 42K, a Meia Maratona 21K e a Caminhada, trazendo muitas novidades para atletas e público.

Nascida em Aveiro em 2019 com a ambição de criar uma grande prova em Portugal, a Maratona da Europa é hoje reconhecida como uma das 100 melhores maratonas do mundo.

Desde 2023 detém o selo Road Race Label da World Athletics, tornando-se a terceira maratona portuguesa a integrar o ranking mundial de prestígio, a par de Lisboa e Porto.

Um percurso plano e rápido, propício a recordes pessoais, que atravessa canais, zonas ribeirinhas e o coração histórico de Aveiro e Ílhavo.

Para a edição de 2026, a organização introduz o "Desafio dos Canais", que permite aos atletas tornarem-se "lendas" ao correrem em dois dias consecutivos, uma combinação de 10K no sábado com meia maratona ou maratona no domingo. Esta novidade entregará medalhas e recompensas exclusivas.

Ganhe um dos 10 vouchers para a Maratona das Mil Emoções