Passatempo relâmpago: temos mais 10 inscrições para a Maratona da Europa!
Num passatempo relâmpago, vamos sortear mais 10 inscrições para a Maratona da Europa - Aveiro 2026! Seja para correr os 42 km, os 21 km, os 10 km ou para simplesmente participar na caminhada solidária, esta é a última oportunidade de viver um dos maiores eventos desportivos do país sem gastar um cêntimo.
Enquanto a cidade de Aveiro se prepara para receber um dos maiores eventos desportivos do país, dentro de 11 dias, nós temos mais inscrições para oferecer.
Segundo a Câmara Municipal, a edição de 2026 da Maratona da Europa será a maior de sempre, com mais de 20.000 atletas inscritos de 79 países, consolidando a posição de Aveiro no mapa do atletismo de estrada internacional.
Pela primeira vez, o evento decorrerá ao longo de dois dias: sábado, 25 de abril, com a estreia da prova de 10K, e domingo, 26 de abril, com a Maratona 42K, a Meia Maratona 21K e a Caminhada, trazendo muitas novidades para atletas e público.
Nascida em Aveiro em 2019 com a ambição de criar uma grande prova em Portugal, a Maratona da Europa é hoje reconhecida como uma das 100 melhores maratonas do mundo.
Desde 2023 detém o selo Road Race Label da World Athletics, tornando-se a terceira maratona portuguesa a integrar o ranking mundial de prestígio, a par de Lisboa e Porto.
Um percurso plano e rápido, propício a recordes pessoais, que atravessa canais, zonas ribeirinhas e o coração histórico de Aveiro e Ílhavo.
Para a edição de 2026, a organização introduz o "Desafio dos Canais", que permite aos atletas tornarem-se "lendas" ao correrem em dois dias consecutivos, uma combinação de 10K no sábado com meia maratona ou maratona no domingo. Esta novidade entregará medalhas e recompensas exclusivas.
Ganhe um dos 10 vouchers para a Maratona das Mil Emoções
Para se habilitar a ganhar um dos 10 vouchers, responda à seguinte questão, na caixa de comentários:
Qual é o maior desafio numa corrida com o nível de exigência de uma maratona?
- Os vouchers poderão ser utilizados nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, integradas no evento Maratona da Europa Aveiro, a realizar-se nos dias 25 e 26 de abril de 2026.
- Os vouchers estarão disponíveis para utilização até 17/04/2026, através deste link.
- O passatempo termina no dia 15 de abril às 23h59.
- Os 10 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão de ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Posteriormente, serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.
Imagem: Maratona da Europa, via Facebook
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