O truque para ouvir Spotify no PC sem gastar RAM que muda tudo

O Spotify é bem conhecido pelo consumo exagerado de recursos do sistema. Em PCs mais modestos ou com alguns anos de uso, esta exigência traduz-se em lentidão. Para resolver este problema, o Spotatui surge como uma alternativa. Corre diretamente no terminal e pode ser usado em qualquer sistema operativo com pouca RAM.

Um substituto diferente do Spotify

Esta ferramenta de código aberto destaca-se pela sua eficiência na gestão de memória. Enquanto o cliente oficial da plataforma chega a ocupar centenas de megabytes de RAM durante o funcionamento, o Spotatui limita o consumo a cerca de 80 megabytes. Na prática, o programa entrega um rendimento quase dez vezes superior no consumo de recursos, permitindo recuperar a velocidade do sistema sem ter de abdicar da música.

Desenvolvido na linguagem de programação Rust, o Spotatui nasce como o sucessor direto do popular projeto Spotify-tui. O software utiliza a biblioteca Ratatui para desenhar uma interface gráfica baseada em texto, dispensando a necessidade de memorizar comandos complexos. A navegação entre menus é feita de forma simples, fluida e direta através do teclado.

esta ferramenta integra as principais funcionalidades da aplicação oficial, incluindo o acesso à biblioteca pessoal, listas de reprodução, recomendações personalizadas e letras de músicas sincronizadas em tempo real. A ligação ao serviço é efetuada através do protocolo Spotify Connect, o que permite à ferramenta ser reconhecida como um dispositivo externo independente.

Como funciona o Spotatui no terminal

Desta forma, o utilizador não precisa de manter o cliente tradicional aberto no computador. Além do Spotify, a aplicação funciona como um centro de áudio multifuncional. O programa oferece suporte nativo para ficheiros locais armazenados no disco, rádios online de todo o mundo, servidores privados do tipo Subsonic e a plataforma YouTube através da integração com o utilitário yt-dlp.

Enquanto o acesso ao Spotify exige uma conta Premium por restrições da própria plataforma, as restantes fontes de áudio funcionam sem qualquer custo ou registo prévio.

A configuração do Spotatui foi desenhada para ser simples e rápida em qualquer sistema operativo, mesmo para quem não tem experiência avançada na linha de comandos. A instalação adapta-se às diferentes plataformas através dos respetivos gestores de pacotes e repositórios.

Instalação e utilização no dia a dia

Nos sistemas Linux, o software está disponível nos repositórios oficiais de distribuições conhecidas como o Arch Linux e outras, existindo também a opção de descarregar o ficheiro executável diretamente no GitHub. No ecossistema macOS, o processo é concluído através do gestor Homebrew. Nos computadores com o sistema Windows 11, o comando de instalação no PowerShell trata de todo o processo em poucos segundos.

A utilização diária do Spotatui destaca-se pela sua simplicidade e excelente capacidade de resposta. Após iniciar a ferramenta no terminal, o utilizador efetua o login inicial na sua conta e passa a navegar por faixas, álbuns e listas de reprodução utilizando apenas as teclas de direção do teclado.

As ações de reprodução, pausa, pesquisa e controlo de volume são executadas instantaneamente, sem a lentidão típica de aplicações pesadas baseadas em webviews. Para além da rapidez e do baixo consumo de recursos, o projeto aposta fortemente na privacidade do utilizador.

O Spotatui funciona de forma completamente anónima e não recolhe dados pessoais, endereços IP ou histórico de audição. O software entrega assim uma experiência limpa, rápida e totalmente focada na eficiência do computador. E, principalmente, com o consumo mínimo de RAM e de outros recursos.