Eclipse solar total volta a Portugal depois de mais de um século, e a Proteção Civil tem um aviso!

Portugal vai assistir esta quarta-feira a um eclipse solar que não se via desde 1912. O fenómeno será total numa pequena faixa do Parque Natural de Montesinho e parcial em todo o resto do país. Antes disso, há recomendações da Proteção Civil a anotar.

Pela primeira vez em mais de 110 anos, Portugal vai ver um eclipse solar total. O fenómeno vai ser visível a 100% numa faixa estreita do Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano.

No resto do território, o eclipse será parcial, mas ainda assim bastante expressivo:

Entre 92% e 99% de cobertura no Continente;

de cobertura no Continente; Entre 74% e 77% nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Quanto ao horário, o eclipse arranca por volta das 18h30 de quarta-feira, atinge o momento de maior escuridão perto das 19h30, e termina cerca de duas horas depois de ter começado.

Em Montesinho, a fase de totalidade, aquela em que o dia se transforma mesmo em noite, não dura mais do que 26 segundos.

Pouco tempo, mas suficiente, ainda mais considerando que o próximo eclipse solar total só voltará a ser visível em Portugal em 2144.

Autoridades deixam aviso

Com este tipo de evento raro, Montesinho é destino para muitas pessoas esta semana, estando a afluência a preocupar as autoridades.

Segundo João Noel Afonso, comandante do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, o risco de incêndio na zona vai estar no nível máximo, tratando-se de uma área "muito sensível" do parque.

Por isso, o apelo é de que quem for até lá deve ter comportamentos responsáveis. Entre as recomendações estão:

Não fazer fogueiras;

Não fumar;

Não estacionar em zonas com vegetação ou arbustos, só em parques autorizados para o efeito.

Para dar resposta ao volume de visitantes, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil preparou também um plano específico, que inclui acessos condicionados a certas zonas do parque e reforço de meios no terreno, incluindo a Guarda Nacional Republicana.

O objetivo passa por garantir capacidade de resposta rápida caso algo corra mal, mas também dissuadir comportamentos de risco só de se ver as autoridades por perto.

As regras aplicam-se a todo o país

Vale a pena notar que estas recomendações não são exclusivas de Montesinho.

De acordo com João Noel Afonso, os mesmos cuidados devem ser replicados em qualquer zona rural ou florestal do país para onde as pessoas se desloquem para observar o eclipse, precisamente para que todos possam "desfrutar do momento em segurança".

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