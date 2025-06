Marcas estão a voltar à gasolina e gasóleo! O que se passa?

Nos últimos tempos temos ouvido com frequência que os carros elétricos são o presente e o futuro. Mas será bem assim? As fabricantes automóveis têm regressado à gasolina, devido à lenta aceitação dos carros elétricos.

Marcas do segmento automóvel não estão a abandonar os elétricos...

Após de vários anos de uma aposta forte na eletrificação, marcas como a Volvo, BMW, Mercedes, Toyota, Mazda, Volkswagen, Audi e Renault estão a ajustar os planos e a voltar a ter modelos a gasolina e a gasóleo.

As vendas de EVs estagnaram e/ou caíram em vários mercados europeus. Mesmo com descontos elevados, algumas marcas têm sofrido quedas significativas (por exemplo, a Tesla caiu cerca de 36 % no Reino Unido).

Na verdade, as marcas do segmento automóvel não estão a abandonar os elétricos, mas sim a ajustar o ritmo da transição. Em vez de forçar o 100 % elétrico já em 2025 ou 2030, há uma tendência clara para reforçar a oferta de híbridos plug-in (PHEV), adiar prazos de transição total para veículos 100 % elétricos e responder à realidade do mercado — consumidores, preços, infraestruturas.