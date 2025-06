Tem dois anos e já lê livros inteiros: Joseph é o membro mais jovem de um clube de prodígios

As novidades tecnológicas e de inovação que conhecemos diariamente são surpreendentes. Contudo, há mentes que são, de igual forma, inacreditáveis. É o caso da de Joseph, que, com dois anos, é o membro mais jovem da sociedade Mensa, a maior, mais antiga e mais conhecida sociedade de elevado QI do mundo.

Numa idade verdadeiramente precoce para até aprender o alfabeto, o britânico Joseph Harris-Birtill, de dois anos, já consegue ler livros inteiros. Além disso, está a aprender o código Morse e o alfabeto grego, e já demonstra interesse pela tabela periódica.

Ficou logo claro que ele era um ser excecional - ele rebolou pela primeira vez com cinco semanas, disse a sua primeira palavra com sete meses e leu o seu primeiro livro em voz alta, da capa ao fim, com um ano e três quartos.

Contou Rose a Vicki Newman, do Guinness World Records, revelando que "aos dois anos e três meses, ele já lia em voz alta com fluência por 10 minutos seguidos, sabia contar até 10 em cinco idiomas e sabia contar para frente e para trás até bem mais de 100".

Para comparação, a maioria dos recém-nascidos não tem as funções motoras necessárias para controlar a cabeça e o pescoço até aos cerca de quatro meses.

Além disso, as crianças tendem a pronunciar a sua primeira palavra reconhecível por volta dos 12 meses e, normalmente, não se espera que uma criança leia em qualquer idioma antes dos cinco ou seis anos.

Membro mais novo da Mensa é um prodígio com dois anos

Reconhecendo as habilidades excecionais do filho e antecipando os desafios envolvidos na adaptação às suas necessidades educacionais e de desenvolvimento, os pais Rose e David entraram em contacto com a filial britânica da sociedade Mensa para obter conselhos sobre como estimular o potencial de Joseph.

Procurei online por qualquer apoio adicional disponível e vi que a Mensa oferece recursos e adesão para crianças altamente capazes. Esperamos que esta conquista lhe dê um sentimento de orgulho quando ele for mais velho - é um elogio muito incomum e o mérito é todo dele.

Contou Rose, que se viu ajudada pela sociedade Mensa e viu o filho Joseph a integrá-la como membro mais novo.

Para integrarem a sociedade Mensa, os candidatos precisam de passar num teste de QI ou fornecer provas suficientes para convencer a direção de que pertencem aos 2% mais inteligentes da população.

Segundo algumas estimativas, citadas pela imprensa científica, as verdadeiras crianças prodígio são raras, aparecendo uma em cada 5 a 10 milhões, com as competências que contribuem para a inteligência geral a emergirem de uma mistura de fatores genéticos e ambientais.