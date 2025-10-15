Novo Nissan LEAF chega às estradas com uma autonomia de 622 km

Com Copenhaga como cenário, fomos conduzir a terceira geração do icónico Nissan LEAF. O primeiro veículo elétrico de mercado paras as massas chega com uma autonomia de 622 km, tecnologia de ponta e um design aerodinâmico elegante.

Na sua terceira geração, a versão totalmente nova do veículo que ajudou a definir o segmento dos veículos elétricos chega às estradas, pela primeira vez, em Copenhaga.

O Nissan LEAF apresenta-se com uma autonomia de até 622 km, um novo visual elegante, tecnologia integrada e uma série de novas funcionalidades de assistência ao condutor.

[Vídeo original]

Para Clíodhna Lyons, vice-presidente regional de Planeamento de Produtos e Serviços da Nissan AMIEO [África, Médio Oriente, Índia, Europa e Oceânia], "o novo LEAF é a personificação do nosso ADN aqui na Nissan: inteligente, elegante, com estilo e pronto para a próxima geração de condutores de veículos elétricos".

À medida que continuamos a melhorar a nossa oferta elétrica na Europa e na região AMIEO, em geral, o novo LEAF representa exatamente o que os nossos clientes procuram.

LEAF aproveita segredos da aerodinâmica

Com 4350 mm de comprimento, 1810 de largura e 1550 de altura, o novo LEAF apresenta um visual crossover dinâmico que combina eficiência e aerodinâmica. Esta última potencializada pelos 1789 kg ou 1937 kg de peso.

Além de um coeficiente de resistência aerodinâmica de apenas 0,25, a aparência limpa e fluida do carro não só parece elegante e traz uma presença real à estrada, como suporta a autonomia máxima de 622 km do modelo e a sua eficiência geral.

Neste novo Nissan LEAF destaque para os puxadores de portas embutidos, jantes de liga leve de 19" opcionais com estilo aerodinâmico e teto panorâmico escurecível, um leque de pormenores que apoiam o visual aerodinâmico e conferem um aspeto mais elegante.

Com 437 litros de espaço de carga, o interior é espaçoso e adequado para famílias. Além disso, a gama de acessórios procura adequar o carro aos diferentes estilos de vida: desde utilidades práticas, como uma película protetora para o para-choques traseiro, forro reversível para a bagageira e tapetes de luxo reciclados.

Os dois ecrãs de 14,3", painel e central, ajudam a formar um cockpit totalmente digital, enquanto a aplicação de conectividade (app NissanConnect Services) dá acesso remoto a verificações da bateria, preparação do clima e planeamento de viagens.

Conheça o NissanConnect

No centro da experiência conectada do LEAF está o NissanConnect com Google integrado, que proporciona integração com a vida quotidiana do condutor moderno. Este combina os seguintes serviços:

Google Maps com In Car Route Planner para navegação intuitiva e planeamento automatizado da viagem de carregamento;

com In Car Route Planner para navegação intuitiva e planeamento automatizado da viagem de carregamento; Google Assistant para controlo mãos-livres da navegação, multimédia, climatização e muito mais;

para controlo mãos-livres da navegação, multimédia, climatização e muito mais; Google Play Store para aplicações, streaming e ferramentas de produtividade.

Duas opções de bateria no novo Nissan LEAF

A terceira geração deste veículo icónico da Nissan estará disponível com duas opções de bateria: 52 kWh e 75 kWh.

Estas oferecem uma autonomia superior a 440 km e até 622 km (WLTP), respetivamente, assegurando aos condutores mais confiança.

Com uma autonomia de até 330 km a 130 km/h ou até 430 km a 110 km/h na autoestrada e um consumo de energia de 13,8 kWh/100 km, é possível realizar viagens mais longas com menos paragens para carregamento.

Além disso, suporta carregamento rápido de 150 kW CC, recuperando até 420 km em apenas 30 minutos.

Para maior conveniência, o Nissan LEAF está equipado com a funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L), com uma potência de até 3,6 kW para ligar pequenos dispositivos, como computadores portáteis, ou equipamento de cozinha, em situações de acampamento.

Tendo em vista o Vehicle-to-Grid (V2G), o LEAF está preparado para que, futuramente, a energia seja devolvida à rede.

Assistência avançada ao condutor

Construído sobre a plataforma modular CMF-EV, partilhada com o Nissan Ariya, o LEAF proporciona uma condução confortável. A suspensão, MacPherson na frente e multi-link na traseira, garante uma condução suave e ágil nas ruas da cidade e nas autoestradas. Entre as funcionalidades centradas no condutor incluem-se:

e-Pedal Step para uma condução suave com um único pedal;

para uma condução suave com um único pedal; ProPILOT Assist com Navi-link para cruzeiro adaptativo e automatização sensível à velocidade;

com Navi-link para cruzeiro adaptativo e automatização sensível à velocidade; Monitor 3D Around View com perspetiva de oito pontos com Invisible Hood View e Front Wide View para navegar em espaços urbanos estreitos;

com perspetiva de oito pontos com Invisible Hood View e Front Wide View para navegar em espaços urbanos estreitos; Travagem regenerativa com patilhas de mudança e assistência ao controlo da distância para recuperação de energia durante a desaceleração.

No coração do Nissan LEAF está um motor elétrico refinado que oferece um desempenho limpo e responsivo: 160 kW de potência e 355 Nm de binário, atingindo de 0 a 100 km/h em 7,6 s.

Com um consumo de energia de 13,8 kWh/ 100 km, o novo LEAF garante uma condução sem esforço, a par de máxima eficiência.

Desde a travagem de emergência inteligente e a intervenção no ângulo morto até ao alerta de tráfego cruzado traseiro e assistência à manutenção da faixa de rodagem, o Nissan LEAF está equipado com funcionalidades avançadas de segurança e assistência ao condutor, por forma a proporcionar uma condução segura em todas as condições.

Disponibilidade do novo Nissan LEAF

Sem preços anunciados, a produção e as pré-encomendas da terceira geração do Nissan LEAF terão início antes do final do ano.

As primeiras entregas estão previstas para a primavera de 2026.