Classificação PG-13: como o Instagram planeia tornar-se mais adequado para adolescentes

Perante uma onda de críticas e planos de proibições, o Instagram revelou que está a reformular a formo como os adolescentes podem utilizar a sua aplicação. Parte do leque de plataformas da gigante tecnológica Meta, a rede social pretende tornar-se mais adequada, por via de uma abordagem semelhante à da indústria cinematográfica.

Pais, organizações e até governos queixam-se frequentemente de que o Instagram, o TikTok e outras redes sociais não fazem o suficiente para proteger o bem-estar dos adolescentes.

Perante as queixas, o Instagram introduziu, a par de outras melhorias, contas específicas para adolescentes, no ano passado, afirmando que todos os menores seriam encaminhados automaticamente para essas contas, com limites para mensagens e tags.

Embora a rede social tenha revelado que os adolescentes criaram milhões de contas específicas, não informou sobre quantas dessas contas permanecem ativas.

Instagram diz que quer ser mais seguro para adolescentes

Agora, num anúncio feito na terça-feira, o Instagram contou que vai reformular a sua abordagem relativamente às contas de adolescentes, tentando reprimir o seu acesso a conteúdos questionáveis.

Segundo a empresa, que pertence ao leque de plataformas da Meta, as mudanças visam tornar a experiência dos adolescentes semelhante à de visualizar filmes PG-13, com restrições equivalentes a conteúdos sexuais e outros destinados a adultos.

Uma das restrições que o Instagram antecipou chama-se age-gating (ou restrição por idade): se uma conta do Instagram partilhar regularmente conteúdo impróprio para a idade, como conteúdo relacionado com álcool ou links para sites pornográficos, a empresa bloqueará o acesso de todas as contas de adolescentes para que não possam ver ou conversar com essa conta.

Segundo explicado na NBC News, a restrição por idade poderia aplicar-se até mesmo a celebridades ou outras contas de adultos com muitos seguidores.

Contudo, aparentemente, partilhar um conteúdo impróprio para a idade não será suficiente para que uma conta gerida por adultos perca o acesso ao público adolescente. Por isso, o limite da nova restrição ainda não é claro.

Outra mudança bloqueará os resultados de pesquisa dos adolescentes para uma gama mais ampla de termos de pesquisa adultos, indo além da sua lista atual de termos restritos.

As alterações aplicar-se-ão apenas a contas específicas para adolescentes, ou seja, contas que os adolescentes criaram usando as suas datas de nascimento verdadeiras ou contas que o Instagram determinou, através da sua própria investigação, serem provavelmente de pessoas com menos de 18 anos.

A empresa tenta identificar os adolescentes que mentem sobre a sua idade, mas a frequência com que isso acontece não é clara.

Conceito PG-13 dos filmes

Aquando do anúncio das mudanças, o Instagram afirmou que iria adotar o conceito por detrás da classificação PG-13 para filmes, que sugere "orientação parental" devido a "algum conteúdo que os pais podem não gostar que os seus filhos pequenos vejam".

A indústria cinematográfica lançou voluntariamente o sistema de classificação de filmes na década de 1960, numa altura em que enfrentava, também, a ameaça de regulamentação governamental.

Assim como pode ver algum conteúdo sugestivo ou ouvir linguagem forte num filme PG-13, os adolescentes podem ocasionalmente ver algo parecido no Instagram, mas vamos continuar a fazer tudo o que pudermos para que esses casos sejam o mais raros possível.

Explicou o Instagram, partilhando que, para contas de adolescentes, ocultará ou não recomendará publicações com linguagem forte, certas acrobacias arriscadas, poses sexualmente sugestivas ou acessórios relacionados com droga.

Além disso, as experiências de Inteligência Artificial para adolescentes serão "guiadas por classificações PG-13 por predefinição", com limites nos tipos de respostas dadas.

O objetivo é que as restrições de conteúdo se apliquem até que os titulares das contas se tornem adultos, proporcionando a mesma experiência a jovens de 17 anos e a adolescentes de 13 anos.