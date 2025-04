Instagram está a usar a IA para identificar adolescentes que mentem sobre a sua idade

No final do ano passado, a Meta integrou finalmente contas de adolescentes nas suas redes socais e anunciou agora uma novidade. Usa a IA para identificar os que mentem sobre a sua idade no Instagram. Esta rede social é muito rigorosa, pois mesmo que a idade apresentada seja adulta, vai restringir a conta.

Instagram usa IA para identificar adolescentes

A Meta já tinha divulgado dados sobre o sucesso destas contas há algum tempo, quando as anunciou para o Facebook. 97% dos adolescentes entre os 13 e os 15 anos já têm proteções ativas com estas contas protegidas.

Entre todas as restrições, destacam-se duas: com quem pode um adolescente entrar em contacto e o tipo de conteúdo que pode visualizar. Os adolescentes com menos de 16 anos devem solicitar autorização aos pais para alterar qualquer uma destas definições.

A IA já é usada pela rede social há algum tempo. Este anúncio confirma que usa esta tecnologia para garantir que os adolescentes que acedem ao Instagram o fazem através de uma conta de adolescente e não de uma conta de adulto.

Encontrar os que que mentem sobre a sua idade

O anúncio do Instagram é dedicado à proteção dos adolescentes e às medidas que a empresa toma para garantir que a sua tecnologia é eficaz e coloca corretamente os adolescentes neste tipo de contas restritas. No mesmo anúncio, refere que, caso exista algum erro, existe a opção de o alterar nas definições.

Existe outra forma de identificar a idade correta para os adolescentes, e é através de notificações que começarão a ser enviadas aos pais. Inclui informações sobre como podem gerir a importância de informar a idade correta dos filhos. O Instagram recomenda que os pais validem se a data de nascimento fornecida pelos seus filhos está correta, para poderem protegê-los através das suas contas de adolescente.

A Meta aproveitou ainda para partilhar um número importante na implementação deste tipo de contas: já existem pelo menos 54 milhões de contas de adolescentes em todo o mundo. Um número que aumentará à medida que estas restrições forem implementadas noutros países e regiões e, por isso, a utilização do Instagram poderá ser limitada até que os adolescentes atinjam a maioridade.