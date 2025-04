Meta notifica utilizadores em Portugal sobre o uso de dados para treinar a sua IA

A Meta começou a contactar os utilizadores do Facebook e Instagram em Portugal. A mensagem informa sobre a intenção de utilizar os seus dados publicamente disponíveis para o treino das suas ferramentas de IA. Esta comunicação surge na sequência do anúncio da empresa, na semana passada, sobre a aplicação desta prática a utilizadores adultos na União Europeia.

Meta notifica utilizadores em Portugal

São muitos os utilizadores portugueses que confirmaram a receção destas notificações. Estas detalham os planos da empresa e oferecem a possibilidade de oposição ao uso dos dados para este fim específico. No e-mail enviado, a Meta justifica a recolha de dados com a necessidade de desenvolver e aprimorar a sua IA, a Meta AI.

A gigante das redes sociais detalha que vai utilizar as interações com as funcionalidades de IA na Meta e as informações públicas. Irá usar as publicações e comentários de contas de pessoas com 18 anos ou mais, com base em interesses legítimos.

Entre as informações consideradas públicas e passíveis de serem utilizadas está muita informação pessoal. O nome de utilizador, a fotografia de perfil, publicações e comentários em grupos públicos, páginas e canais do Facebook, bem como a atividade em contas públicas do Instagram e comentários ou classificações no Marketplace.

Como negar uso de dados para treinar IA

A Meta esclarece ainda que dados públicos recolhidos da internet em geral ou licenciados de terceiros também podem ser incorporados no treino dos seus modelos, podendo estes conter informações pessoais. Para os utilizadores que não pretendam que as suas informações sejam utilizadas para este propósito, a Meta disponibiliza um processo de objeção.

É necessário preencher um questionário online, acessível por uma ligação fornecida personalizada no e-mail ou navegando até ao centro de ajuda da respetiva conta nos produtos Meta. A empresa assegura que, caso a objeção seja validada, os dados em questão não serão processados para o treino da IA.

A empresa garante que se o utilizador se opuser e o seu pedido for aceite, não irá utilizar as interações com as funcionalidades de IA da Meta nem as informações públicas. Contudo, a empresa ressalva uma exceção importante. Mesmo que um utilizador se oponha ao uso dos seus dados, informações suas poderão ainda ser utilizadas caso surjam em conteúdos partilhados publicamente por outros utilizadores.