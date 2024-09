Instagram anuncia mais proteções e restrições para as contas dos adolescentes

Não é novidade que o Instagram tem estado no centro das atenções por casos de bullying e assédio contra menores, bem como pelos danos causados à sua saúde mental. É por isso que a Meta, empresa de Mark Zuckerberg, anunciou agora a implementação de mais proteções para as contas de utilizadores com menos de 18 anos.

Instagram lança mais proteções e restrições

A partir de hoje, o Instagram vai impor restrições automáticas a todos os perfis pertencentes a adolescentes. Isto limitará tanto a visualização de determinados conteúdos que possam ser considerados nocivos, como o contacto com pessoas fora do círculo de confiança dos menores. Embora algumas das funcionalidades anunciadas já existam na rede social, a sua aplicação será agora mais rigorosa.

Um ponto interessante desta estratégia é que, enquanto a medida vai impactar todos os utilizadores do Instagram com menos de 18 anos, os menores de 16 só poderão "relaxar" algumas das restrições se receberem aprovação dos pais, tutores ou responsáveis.

As novas proteções para contas de Instagram de adolescentes terão impacto tanto nos perfis novos como nos já existentes.

1. Perfis privados por predefinição

A primeira alteração visível que o Instagram vai implementar é que todos os perfis de adolescentes com menos de 18 anos serão tornados privados por predefinição. Isto significa que os adolescentes terão de aceitar novos seguidores, e as contas que não os seguirem não poderão ver as suas publicações nem interagir com eles.

2. Mensagens restringidas por predefinição

As mensagens diretas também serão restringidas. Isto já estava disponível na plataforma, mas agora também será implementado por predefinição. Desta forma, só poderão comunicar de forma privada com os utilizadores que já os seguem.

3. Notificações de tempo de atividade

A quantidade de tempo que os adolescentes passam no Instagram todos os dias é outra área em que a Meta vai fazer alterações. A partir de agora, os menores de idade vão receber uma notificação a dizer-lhes para saírem da aplicação quando passarem 60 minutos durante o dia.

4. Conteúdos reduzidos

Em termos de conteúdos potencialmente nocivos para os adolescentes, o Instagram colocará todas as contas de menores de idade nas suas definições mais restritivas. Esta medida aplicar-se-á tanto aos "Reels" como à secção "Explorar" e impedirá a exibição de publicações relacionadas com violência ou outros temas considerados sensíveis.

Além disso, os jovens poderão escolher temas específicos - animais de estimação, viagens, desporto, etc. - para os quais querem receber recomendações.

5. Menções

Por fim, o Instagram vai limitar as menções nos perfis dos adolescentes, para que só possam ser identificados em publicações de contas que os sigam. E haverá também um filtro predefinido para palavras ofensivas, tanto nos pedidos de mensagens diretas como nos comentários.

Mais controlos para adultos

Como já referido, se uma criança com menos de 16 anos quiser alterar as definições do Instagram para serem menos restritivas, terá de ligar a conta dos pais ou dos adultos responsáveis. Estes poderão aprovar ou rejeitar qualquer pedido de alteração.

E não acaba aqui: os adultos terão uma visão mais completa das interações que os seus adolescentes responsáveis estão a ter no Instagram. Por exemplo, poderão ver quais os tópicos que os seus filhos adolescentes estão a ver nas suas publicações, bem como com quem estão a comunicar através de mensagens diretas.

Vale a pena esclarecer que, neste último caso, não será mostrado o conteúdo das conversas, mas sim as contas com as quais conversaram nos últimos 7 dias.

As novas proteções para adolescentes serão implementadas primeiro nas contas recém-criadas e, em breve, serão alargadas aos perfis existentes. Numa primeira fase, as restrições serão ativadas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido. Antes do final do ano, serão lançadas na União Europeia, e o resto do mundo seguir-se-á em 2025.

Para além do Instagram, a Meta prometeu levar estas alterações às restantes plataformas no próximo ano. Assim, medidas semelhantes serão adoptadas no Facebook e no Threads dentro de alguns meses.

Leia também: